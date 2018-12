PSOE-A: "Europa se avergüenza de Albert Rivera al ver cómo Ciudadanos se abraza a la extrema derecha"

Publicado 30/12/2018 13:41:55 CET

Rubiño sostiene que pese a que Moreno y Marín quieran "taparse la nariz y mirar a otro lado" el acuerdo con Vox "es real"

MÁLAGA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE de Andalucía, Beatriz Rubiño, ha asegurado que "Europa se avergüenza de Albert Rivera", líder de Ciudadanos, al ver cómo esta formación "se está abrazando a la extrema derecha".

Así, ha hecho hincapié en rueda de prensa en Málaga que a partir de ahora en Andalucía "la derecha va a necesitar a la extrema derecha para sacar adelante cualquier ley, decreto o los presupuestos de la comunidad autónoma".

Rubiño ha denunciado que "Ciudadanos dice una cosa en Europa y luego hace otra diferente en Andalucía, y va a tener mucho que ocultar cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, se haga la foto con Marie Le Pen o Salvini".

"Rivera y su sucursal sumisa en Andalucía no tienen problema, ellos son los de si no les gustan mis principios tengo otros y el precio de su coherencia es la presidencia del Parlamento de Andalucía", ha dicho.

"ALFOMBRA ROJA A VOZ Y SUS MEDIDAS DELIRANTES"

La dirigente del PSOE andaluz ha culpado a Ciudadanos y PP de dejar a Andalucía "presa de la extrema derecha, presa del odio que destilan los racistas, xenófobos, machistas y que están fuera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", algo que, a su juicio, quedó patente en la pasada sesión constitutiva del Parlamento andaluz.

"Quedó evidenciado el pacto de la vergüenza, el pacto de perdedores que han firmado PP, Ciudadanos y Vox, intercambiando sus votos en una suerte de cambalache que pone la alfombra roja a la extrema derecha en las instituciones que quieren dinamitar", ha espetado.

Rubiño ha lamentado que a pesar de que los líderes de PP, Juanma Moreno, y Cs, Juan Marín "quieran mirar hacia otro lado, por mucho que quieran taparse la nariz, este acuerdo es real y da paso a aquellos que quieren acabar con el Estatuto de Autonomía" andaluz.

"Vox ya ha avisado que va a revisar punto por punto los acuerdos de gobierno de PP y Ciudadanos y traería medidas tan delirantes como la devolución de las competencias de educación o sanidad al Estado, retirar la PAC o la eliminación de Canal Sur o del PER, cuando no saben que ya no se llama así, y se llama PFEA", ha advertido.

Por último, ha criticado que las negociaciones se estén llevando a cabo en Madrid y no en Andalucía, "a espaldas de los andaluces y andaluzas". Además, ha lamentado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no estuviera presente en la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía "para evitar la foto de la vergüenza con los líderes de la extrema derecha".