Acto de cierre de campaña en la provincia del PSOE de Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha apelado este viernes, jornada de fin de campaña electoral, a la movilización de la ciudadanía el próximo 29 de noviembre para "dar continuidad al Gobierno progresista y evitar retrocesos en los derechos y libertades conquistados durante casi 50 años de democracia".

Los socialistas han cerrado la campaña electoral con un homenaje a los diputados, diputadas, senadores y senadoras del PSOE por Málaga desde 1977. Con el título 'Las leyes que han cambiado España desde Málaga', el encuentro ha reivindicado la contribución de los parlamentarios socialistas malagueños a la transformación del país y ha contado con las intervenciones de Rafael Ballesteros, Carlos Sanjuán, Pepe Asenjo, Lola Sánchez, Magdalena Álvarez, Miguel Ángel Heredia, Emelina Fernández, Marisa Bustinduy e Ignacio López.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado el papel que han desempeñado todos ellos "en los avances sociales de España durante estos casi 50 años de democracia". "Si queremos ganar el futuro, que es lo que vamos a hacer a partir del 29 de noviembre, tenemos que tener claro de dónde venimos y las aportaciones que se han hecho", ha afirmado.

"No podemos permitir ni un paso atrás en todo el conjunto de derechos, de libertades y de beneficios que se han obtenido para la gente", ha subrayado Aguilar, quien ha agradecido el trabajo de la militancia socialista durante una campaña en la que ha destacado el apoyo recibido en la calle y las ganas de participación para reeditar otros cuatro años de Gobierno progresista.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Málaga, José Bernal, ha reivindicado la trayectoria de las parlamentarias socialistas. "Diputadas y senadoras que la derecha quiso callar en aquel momento, pero que no se callaron. Y si no se callaron en aquel entonces, ninguna mujer más se va a callar en este país aunque la derecha les pida que se callen", ha afirmado.

Bernal ha destacado que el PSOE ha sido la formación política que más municipios ha visitado durante la campaña y que más propuestas y proyectos ha presentado en los diferentes puntos de la provincia. "Nos hemos movilizado cuando la gente de Málaga se ha movilizado y nos ha pedido que estemos allí", ha señalado, convencido de que esa movilización permitirá al PSOE ganar las elecciones tanto en España como en la provincia de Málaga.

La número dos de la candidatura socialista al Congreso, Desirée Cortés, ha reivindicado el legado de mujeres socialistas como Lola Sánchez, Carmen Olmedo o Magdalena Álvarez. "Mujeres que estuvieron cuando era muy complicado estar, mujeres que trabajaron duro, mujeres que abrieron puertas que estuvieron cerradas durante mucho tiempo", ha destacado.

Cortés ha recordado que "los grandes avances en igualdad se han producido bajo gobiernos socialistas" y ha advertido de que "los derechos conquistados no están garantizados". "Las mujeres nos lo jugamos todo", ha asegurado.

La candidata socialista ha concluido haciendo un llamamiento a la movilización de las mujeres este domingo para decir "alto y claro a aquellos que nos mandan a callar que con nuestros derechos no se juega, que con nuestras libertades no se negocia", y ha pedido el voto al Partido Socialista.