El PSOE de Málaga censura la "deslealtad" de Moreno con alcaldes: "Nos preocupa que ya no tiene la mano tendida"

El PSOE censura la "deslealtad" de Moreno con alcaldes: "Nos preocupa que ya no tiene la mano tendida" - PSOE DE MÁLAGA

MIJAS (MÁLAGA), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mijas (Málaga) y coordinador del Consejo Territorial del PSOE provincial, Josele González, ha censurado este miércoles la "falta de lealtad institucional" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "al criticar la gestión de los alcaldes y alcaldesas socialistas" y ha añadido que les "preocupa" que "ya no tiene la mano tendida".

En rueda de prensa en Mijas, ha recordado que los regidores socialistas conforman "más del 50% de los gobiernos locales de la provincia y del 60% de todos los municipios de Andalucía"; por lo que ha lamentado el "cambio de actitud del nuevo gobierno monocolor del PP". "También vemos como ahora aplican la política del puño cerrado ante los proyectos pendientes en la provincia de Málaga por parte de la Junta", ha asegurado.

Así, ha advertido de que, "al poner en entredicho la capacitación de los alcaldes y alcaldesas socialistas de Andalucía, Moreno Bonilla ya no tiene la mano tendida como presidente de la Junta; eso nos preocupa, sobre todo porque existen obras pendientes en municipios que no están gobernados por el PP como pasa en Mijas, que tiene infraestructuras sanitarias esperando y que parece que no se van a realizar".

De igual forma, ha recordado la "capacidad de gestión en plena pandemia" de los alcaldes y alcaldesas socialistas y ha puesto como ejemplo su municipio: "Aquí hemos invertido más de 22 millones de euros en planes de ayuda para autónomos y emprendedores ante la falta de apoyo de la Junta", ha concluido.