PSOE de Málaga constituye Comité Electoral para poner en marcha una campaña "en positivo" y "hablar bien de Andalucía"

Publicado 15/10/2018 19:00:37 CET

MÁLAGA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Javier Jerez, ha destacado este lunes que el PSOE de Málaga trabaja "en una campaña en positivo, en la que se hable bien de Málaga y de Andalucía, que ponga el foco en las necesidades y en las oportunidades de nuestra tierra para seguir construyendo una Andalucía mejor".

Así, ha señalado que "el único partido que tiene un proyecto para Andalucía y que la defiende es el PSOE, porque el resto sólo habla de sus números, de sus cuentas y de con quién se sientan, y Andalucía merece bastante más que eso".

Jerez, que ha presidido la constitución del Comité Electoral del PSOE de Málaga junto al secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y las vicesecretarias generales del partido, Fuensanta Lima y Antonia García, ha asegurado que en el PSOE malagueño afrontan las elecciones autonómicas "con fuerza, ilusión y ganas de trabajar y llevar a cada rincón de la provincia el ideario socialista".

"El PSOE de Málaga es el partido que mejor conoce nuestra provincia y lo volveremos a dejar claro en la próxima campaña electoral", ha añadido a través de un comunicado.

De igual modo, el responsable socialista ha indicado que "la ciudadanía en Andalucía quiere que los representantes públicos seamos más sensatos, abandonemos la crispación y el ruido, y que el entendimiento y diálogo estén por encima del encanallamiento al que se está sometiendo todo el país".

"Frente a quienes están ahora en las amenazas, en los notarios o en el yo con ése no me siento, yo con aquél no hablo, lo que esperan los andaluces y andaluzas es que hablemos de ellos y ellas, de sus problemas y de las soluciones a esos problemas", ha dicho.

Por otro lado, desde el PSOE han explicado que la campaña transcurrirá del 16 al 30 de noviembre, "y en ella los socialistas volveremos a pedir a la gente que apoyen a nuestro partido con un proyecto que iremos exponiendo a lo largo de los próximos días".

"Un proyecto con el que pretendemos seguir ganando en derechos, en libertades y ampliando los servicios públicos, en la misma línea que ha venido trabajando el Gobierno andaluz durante estos últimos años. Los y las socialistas siempre salimos a obtener el mayor respaldo posible en las urnas, cuanto mayor sea el respaldo más estabilidad tendremos en esta tierra", ha concluido.