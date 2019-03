El PSOE de Málaga critica que no vaya a haber presupuestos de la Junta antes de elecciones: "Ponen en riesgo proyectos"

Publicado 11/03/2019 14:03:14 CET

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado de nuevo el "no de PP, Ciudadanos y Vox a una iniciativa socialista en el Parlamento de Andalucía para que el Gobierno andaluz inicie en abril la tramitación parlamentaria de los presupuestos autonómicos de 2019". Así, ha considerado que no tener las cuentas antes de las elecciones "pone en riesgo proyectos" actualmente en marcha en la provincia.

"Hay elementos imprescindibles que se deben recoger en estos presupuestos, pero ha tenido la negativa del PP, Ciudadanos y Vox, que no han tenido reparo a votar 'no' a todas las propuestas que se recogían y en la que figuraban que se presentaran las cuentas antes del 12 de abril para poder debatirse y aprobarse antes de la primera mitad de año", ha explicado.

A su juicio, PP y Cs "tienen intención de retrasar los presupuestos para no presentarlos antes de las elecciones y que no se conozcan las verdaderas intenciones para Andalucía". Para el parlamentario socialista, al presentarse en junio, no entrarían en vigor hasta después del verano, "por lo que será un ejercicio perdido".

Ha aludido, en rueda de prensa, a "actuaciones imprescindibles para Málaga que deben tener impulso" en las cuentas autonómicas de 2019, citando la bonificación de las matrículas universitarias, los planes de empleo, el fomento del empleo autónomo o que la provincia "reciba lo que se merece por su población, que ahora entran en un periodo de incertidumbre".

Sin embargo, el PP y Ciudadanos "han buscado que los que más tienen paguen menos en materia tributaria en perjuicio de la mayoría". Ruiz Espejo se ha referido al "impulso que el Gobierno socialista de Susana Díaz dio a políticas como las de Memoria Histórica y Democrática, la de Igualdad y contra la Violencia de Género, las de excluir el copago y fomentar la subasta de medicamentos", recordando que ahora "quedan en el aire".

"Se ha demostrado que el gobierno de derechas con sus socios de ultra derecha, el trifachito, no solo no cree en ellas sino que está poniendo todos los esfuerzos para provocar la involución de derechos en Andalucía y en Málaga", ha espetado el líder del PSOE en Málaga.

Ha aludido a acciones concretas "y tampoco garantizadas", enumerando los fondos para los Dólmenes de Antequera, el proyecto del convento de la Trinidad, la ampliación del metro de Málaga, la finalización de las autovías Jerez-Antequera, la del Guadalhorce, la Ronda de Málaga, la construcción del tercer Hospital en la capital, de los CARE de Estepona y en Torremolinos o nuevos centros de atención primaria en El Palo o Cártama.

En materia sanitaria, además, Ruiz Espejo ha recordado que mientras que no se aprueben los presupuestos "no se podrá seguir renovando la atención primaria". "En eso vamos a insistirle al nuevo consejero de Salud --Jesús Aguirre-- sobre Churriana, Alhaurín de la Torre, Mijas o Málaga, es imprescindible su puesta en funcionamiento y, por tanto, tienen que tener cobertura en el presupuesto de 2019", ha detallado, al tiempo que se ha referido a que la incorporación del ahorro farmacéutico "permitía destinar más dinero a otras políticas o la recuperación de derechos en el personal sanitario".

Otros elementos que tampoco tienen fondos regionales son las políticas de igualdad, la atención a personas con discapacidad, la atención en centros de día, los planes hidrológicos, la depuración de aguas residuales o el abastecimiento en la Axarquía o la Costa del Sol, según Ruiz Espejo.

Por su parte, el coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga, Javier Carnero, ha pedido que el Gobierno andaluz se deje de "cortinas de humo". "Pedíamos que en el mes de abril se iniciara la tramitación parlamentaria, sin presupuesto lo que tratan es esconder el sesgo político que tiene este nuevo gobierno y, cuando pasen las elecciones, se verán los fines que persigue la derecha", ha añadido.

"Los sindicatos y la patronal ha pedido celeridad para la elaboración de los presupuestos, pero PP, Ciudadanos y Vox se han negado, nos preocupa que va a pasar con empresas como Veiasa (inspecciones técnicas de vehículos), para la que nos tememos que se propondrá la privatización de una empresa que es rentable", ha sentenciado.

Además, ha continuado, "están paralizados los incentivos para la creación de empleo indefinido, que con el PSOE permitió tramitar más de 49.000 solicitudes que ahora están paralizadas. O, en materia de turismo, están paralizadas las ayudas en concurrencia no competitiva para municipios turísticos como Torremolinos, Benalmádena, Málaga, Estepona y Marbella para ayudas sobre la mejora de servicios en materia turística".

"Desde el PSOE no se pedía que se aprobara el presupuesto en el mes de abril sino que se iniciara su tramitación parlamentaria para llegar a tiempo, iniciar este proceso cuando acaben las elecciones municipales solo confirmará que Moreno Bonilla está esperando para enseñar la patita sobre la realidad de las políticas que quieren aplicar en Andalucía", ha finalizado.