El PSOE de Málaga exige al PP que "deje el autobombo" y de centre en "dar respuestas a los problemas" de la ciudadanía

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido este lunes a los gobiernos de PP y Cs en la Diputación y en la Junta de Andalucía que "dejen el autobombo y que se centren en dar respuestas a los problemas" de los malagueños.

En rueda de prensa, ha criticado que ambos ejecutivos "estén centrados en fomentar las críticas al gobierno de Pedro Sánchez" y ha aludido a los planes Málaga y Andalucía en Marcha, de Diputación y Junta de Andalucía, respectivamente, y que ha tachado de "dos caras de una misma moneda para alimentar el autobombo con anuncios vacíos".

Ruiz Espejo se ha referido al Plan Málaga anunciado por el presidente de la Diputación, Francisco Salado, al que ha pedido que "pague lo anunciado y que abone las deudas de planes anteriores a los municipios que están además haciendo un gran esfuerzo en la lucha contra la pandemia". Además, ha reconocido el esfuerzo de los ayuntamientos asumiendo competencias que no son propias", ha añadido.

Según el socialista, "desde que Salado dirige la Diputación nadie ha hecho menos en el puesto de presidente de la institución, probablemente porque esté más centrado en apagar los fuegos de las críticas vecinales en La Cala del Moral por temas tan sensibles como la tala de especies autóctonas en el municipio", ha afirmado.

En este sentido, ha calificado de "fraude" el Plan Málaga: "Su Gobierno debe 55 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia de este plan para hacer frente a la crisis del COVID, unos ayuntamientos a los que ha abandonado a su suerte en medio de la mayor crisis económica, social y sanitaria que se recuerda".

"Los municipios de la provincia de Málaga no han recibido ni un solo euro de ayudas extraordinarias de la Diputación para hacer frente al COVID, ni siquiera el grueso de los recursos económicos que les corresponde de los planes ordinarios de la Diputación", ha enfatizado.

Por comarcas, el gobierno de Salado debe, según ha enumerado el dirigente del PSOE, 7,9 millones al Guadalhorce, 12 millones a la Costa del Sol Occidental, 7,9 millones a la Serranía de Ronda o diez millones a la comarca de Antequera, entre otros. "De ese dinero, repetimos, no ha llegado ni un solo euro a los municipios", ha reiterado.

También ha recordado que esos 55 millones "no son ninguna aportación extraordinaria por el COVID, son fondos que ya estaban previstos que recibieran los ayuntamientos en un ámbito que es de su competencia" por lo que ha señalado que esa deuda "contribuye a la asfixia económica que sufren los pequeños y medianos municipios de la provincia".

Respecto al Plan Andalucía En Marcha, ha sostenido que no hay "ni una sola medida, por ejemplo, para solucionar problemas reales como que más de 2.500 niños que en nuestra provincia no están comiendo en nuestros centros escolares". "Estamos ante un intento burdo de tratar de justificar la ausencia de trabajo para solucionar problemas reales por parte del gobierno de la Junta, además, algunas propuestas son proyectos que tardarán muchos años en venir", ha enfatizado.

"Si nos fijamos en los 1.000 millones anunciados, nos damos cuenta que estaban puestos en marcha con el anterior gobierno socialista de Susana Díaz, son proyectos que este gobierno tan sólo va a concluir. Por lo tanto, no hay grandes proyectos nuevos", ha lamentado.

En este sentido, ha indicado que los malagueños "no necesitan más planes propagandísticos, necesitan realidades porque Málaga no está en marcha". "La provincia necesita que Moreno Bonilla ponga medios para acabar con las colas en los centros de salud, que no tengamos retrasos en las citas de atención primaria o que haya más pruebas PCR y rastreadores", ha precisado.

Precisamente, sobre la situación sanitaria de la provincia, Ruiz Espejo ha incidido en el "caos y colapso provocado por la gestión del PP al frente de este área". "Cuando ya empezamos a conocer los datos de los contratos que, supuestamente, va a ofertar la Consejería de Salud, sabemos que son insuficientes y que no se va a reforzar la atención primaria como demandan los profesionales", ha aseverado.

Así, ha indicado que tan solo un cinco por ciento de las nuevas contrataciones previstas en Andalucía corresponden a médicos de Atención Primaria y a especialistas, mientras que, en la provincia de Málaga, ese porcentaje es del siete por ciento: "Se está dejando de lado a la atención primaria y ni siquiera sabemos si esos contratos serán realmente efectivos", ha concluido.