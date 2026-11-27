Los candidatos del PSOE al Congreso por Málaga, Javier Salas y Salvador Aguilar , participan en un desayuno con vecinos y vecinas del barrio de Huelín de Málaga - PSOE

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE al Congreso por Málaga Javier Salas y Salvador Aguilar han participado este viernes en un desayuno con vecinos y vecinas del barrio de Huelín de Málaga capital en el que han hecho un llamamiento a la movilización y han pedido "concentrar el voto progresista en el PSOE para garantizar la continuidad de las políticas de avance social y evitar los recortes" que, según han advertido, "plantea la derecha".

En el último día de campaña, Salas ha defendido que las elecciones del próximo domingo "enfrentan dos modelos de sociedad: uno basado en la involución, los retrocesos y los recortes en los servicios públicos, y otro que apuesta por continuar la senda de progreso del Gobierno de España".

En este sentido, ha destacado "los avances en empleo, pensiones, salarios y becas", y ha subrayado que la provincia de Málaga "cuenta con más trabajadores que nunca".

También ha apelado especialmente "a las personas que se consideran de centro y que han podido votar al Partido Popular, pero que no comparten las políticas de la derecha y la ultraderecha".

"A esas personas que realmente se sienten incómodas en esa situación, yo apelo a todas estas personas en la provincia de Málaga que voten al PSOE, que voten al Partido Socialista", ha advertido, al tiempo que ha defendido que el PSOE "garantiza la protección de los derechos sociales conquistados y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional".

De igual modo, ha insistido en "la importancia de concentrar el voto progresista para conseguir un cuarto diputado socialista por Málaga". "Estamos muy cerca de quitarle el cuarto diputado al Partido Popular", ha dicho y ha añadido que en "las anteriores elecciones la candidatura socialista se quedó a poco más de 2.400 votos de lograrlo".

También ha pedido respaldar en el Senado a la candidatura Senado de Progreso, que ha definido como "la única opción de izquierdas con posibilidades de representación en la provincia".

Por su parte, Salvador Aguilar ha pedido el voto socialista "para impedir los recortes" que, según ha advertido, "pretende aplicar la derecha". El candidato ha asegurado que en el debate electoral del día anterior "se puso de manifiesto la intención de acometer recortes por valor de 112.000 millones de euros".

"Ese recorte no va a hacer evidentemente ni a los bancos, ni a las energéticas, ni a las grandes corporaciones. Los 112.000 millones se les va a recortar a los trabajadores, se les va a recortar a los pensionistas, se nos va a recortar a todos los ciudadanos", ha manifestado.

Aguilar ha comparado esa cifra con "los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012" y ha advertido de sus consecuencias sobre las pensiones y los empleados públicos. "El recorte que pretenden hacer de la calidad de vida de los ciudadanos en España es una brutalidad", ha señalado, vinculando ese modelo "con las políticas de la derecha y la ultraderecha".

Frente a ello, ha defendido la gestión del Gobierno de España y las políticas socialistas "de crecimiento y mejora de las condiciones de vida".

"Hemos conseguido que se convierta en el motor de la Unión Europea. No ha sido fácil, lo hemos hecho entre todos, pero lo hemos hecho sobre todo por una política del Partido Socialista, una política de izquierda de progreso y de colaboración entre todos, subiendo pensiones, subiendo salarios y mejorando la calidad de vida", ha concluido.