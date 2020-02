El PSOE pide al alcalde de Málaga que "dé la cara y no se esconda" por "el fiasco" del Museo de las Gemas

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha pedido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "que dé la cara y no se esconda cediendo la defensa del equipo de gobierno ante el mayor fiasco económico del PP en la ciudad de Málaga, tras dilapidar más de 8,7 millones de euros de los malagueños".

"De la Torre debe dar muchas explicaciones sobre el mayor fiasco del PP en la ciudad de Málaga por un Museo de las Gemas que sólo abrió dos horas al público, sin exponer ni una sola de estas piedras preciosas", ha afirmado Pérez en rueda de prensa, al tiempo que criticado la "mala gestión" del alcalde "con el patrimonio de los malagueños, porque no incluyó ninguna cláusula de garantía en el contrato con la empresa en caso de no apertura al público".

Pérez, tras recordar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, ha exigido al regidor "que pida perdón, porque no pedir una garantía en el contrato no se le ocurre ni al que asó la manteca".

A juicio del portavoz del PSOE en el Consistorio, el alcalde "debe ser responsable y dar todas las explicaciones que le pidan los grupos de la oposición".

"Debemos recordarle que los partidos convocantes de pleno extraordinario, PSOE y Adelante Málaga, incluimos una comparecencia suya para que el alcalde no se esconda". De hecho, la sesión se iniciaría con un turno de preguntas hacia el alcalde, "a no ser que decida esconderse y no dar la cara ante una cuestión tan sensible como los 8,7 millones perdidos por su pésima gestión".

Por otro lado, Pérez ha criticado "el modelo de ciudad" que De la Torre quiere para Málaga: "El alcalde está más preocupado por destinar más de 15 millones de euros del dinero de los malagueños en museos franquicia y en diseminar torres por la capital sin la previsión de cambios sustanciales en el ordenamiento que de crear viviendas para las personas que lo necesitan".

Pérez ha recordado que en la ciudad de Málaga "hay más de 20.000 familias que demandan una casa en la que vivir y que con su renta no pueden permitirse pagar un alquiler en la capital, una de las más caras de España en este sentido".

Así, ha incidido en que el Ayuntamiento "debe ampliar el parque habitacional protegido, así como dotar de nuevo a los demandantes de ayudas para pagar el alquiler, porque el presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda se ha quedado a cero". Y mientras tanto, ha continuado, "De la Torre dilapida más de 8,7 millones de euros de dinero público porque no fue sensato a la hora de firmar un contrato para un museo que jamás llegó a abrir", ha criticado Pérez.

"MESURA" A CIUDADANOS

Asimismo, el portavoz municipal socialista ha pedido "mesura al grupo de Ciudadanos para que vote a favor de reprobar al alcalde", recordando que "ya hubo durante la pasada legislatura un apoyo de este grupo para poner en marcha la comisión de investigación, de la cual salieron muchas conclusiones".

Por último, Pérez ha advertido de que, "si no apoyan la reprobación del alcalde y votan a favor de que Francisco de la Torre pida disculpas a la ciudadanía, entenderemos que apoyan al PP sin fisuras y que hay riesgo de que este partido político a nivel local se integre poco a poco en las filas del Partido Popular, como está ocurriendo actualmente a nivel nacional", ha concluido.