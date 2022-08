El PSOE-A pide a Moreno complementar las medidas a autónomos y profesionales impulsadas por el Gobierno

MÁLAGA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario socialista Josele Aguilar ha pedido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "se dedique a gestionar" porque "ya terminaron las elecciones" y "deje de supeditar los intereses de los andaluces y andaluzas a las expectativas electorales de Alberto Núñez Feijóo --presidente del PP".

Aguilar ha señalado que "Moreno no tiene ni una mala palabra pero tampoco una buena acción" y le ha exigido que "complemente las medidas en favor de autónomos y profesionales" que se han impulsado desde el Gobierno de España con "lealtad a España y también a Europa".

También ha esperado que Moreno "no mire para otro lado" y apoye al paquete de medidas que el grupo socialista va a proponer en el Parlamento andaluz, "un paquete de medidas para luchar contra la inflación y por el ahorro energético, cuyos destinatarios serán los autónomos y profesionales, no solo apoyo económico si no también para favorecer la implantación, mantenimiento y el desarrollo de la actividad económica".

Así, Aguilar ha recordado que "no podemos permitir que el Gobierno de la Junta sea incapaz de repartir las ayudas directas para pymes o autónomos ofrecidas por el Gobierno central" y ha advertido que el grupo socialista estará "vigilante para que no ocurra" y que "todo se desarrolle con transparencia y eficacia".

En este punto, el parlamentario socialista ha señalado que el Gobierno central puso en marcha un sistema de protección y de ayudas directas "de las que el Gobierno andaluz tuvo que devolver 376 millones de euros porque no fue capaz de ejecutarlos y distribuirlos entre los autónomos de Andalucía".

Al respecto, ha destacado que la crisis provocada por la guerra de Ucrania "ha hecho necesario que el Gobierno central apruebe un conjunto de medidas que tienen especial incidencia en el sector de los autónomos y además, un nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos".

"Una vez más, el Gobierno de España ha alcanzado con los agentes sociales acuerdos importantes, como este caso, que responde a una demanda del colectivo de autónomos", ha apostillado.

Así, ha recordado que "casi el 60% de estos trabajadores en Andalucía se va a beneficiar de este sistema, tres de cada cuatro tendrán que pagar menos, la incidencia será positiva en el 75% de los trabajadores autónomos que van a verse beneficiados". "Se trata de un sistema flexible que permite que se pueda modificar hasta seis veces al año sus sistema de cotización en función de sus ingresos" ha concluido.