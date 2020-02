PSOE propone una moción para pedir "mayor compromiso con igualdad de género y lucha contra violencia machista"

MÁLAGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, llevará a la próxima junta de portavoces una propuesta de moción institucional relativa a la próxima cita del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así, los socialistas esperan "altura de miras" por parte del equipo de gobierno para aceptar un texto que "pide un mayor compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista".

En concreto, en el texto se solicita instar a la Junta para poner en marcha las leyes de Igualdad y contra la Violencia de Género, así como instar al Gobierno central "que continúe en la senda de la defensa de las mujeres con el impulso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", ha explicado el edil socialista".

"Esperamos altura de miras por parte del equipo de gobierno para aceptar un texto que pide un mayor compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista", ha apostillado.

Pérez en rueda de prensa junto con la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, ha incidido en que "si todos los grupos municipales secundan este texto y se convierte en moción institucional, el Ayuntamiento de Málaga será ejemplar en el trabajo por las políticas feministas".

En concreto, ha incidido en "garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral".

También Pérez ha recordado que tanto la Ley de Igualdad como la Ley contra la Violencia de Género "fueron aprobadas en la pasada legislatura y desarrollaba aspectos como la formación en materia de igualdad en el ámbito de la administración pública y el sector educativo desde la infantil a la universitaria".

De igual modo, ha continuado, "si esta moción es llevada como institucional al pleno del Ayuntamiento de Málaga, los grupos estarán mostrando su disconformidad y malestar con los recortes realizados a las asociaciones que luchan en defensa de la igualdad y contra la violencia de género".

Por su parte, Rodríguez ha pedido a los grupos PP, Ciudadanos y Adelante Málaga que rechacen "taxativamente en las diferentes administraciones el uso de términos tales como Violencia Intrafamiliar que lo único que pretenden es blanquear e invisibilizar la violencia de género".

Además, ha pedido apoyo a la moción institucional propuesta por el PSOE para "rechazar la imposición del Pin Parental, que llamamos veto, en el sistema educativo andaluz".

La socialista considera que "la visibilización y reconocimiento de la labor de las mujeres y colectivos a favor de la lucha por la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género es una barrera infranqueable, no se puede dar ni un paso atrás".

Por último, ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que se comprometa a apoyar a la Plataforma 8M de Málaga "en todo aquello que sea necesario para el desarrollo de la manifestación con motivo del Día Internacional de las Mujeres".

Como cada 8 de marzo, ha dicho, "debemos sumarnos a la reivindicación del Día Internacional de las Mujeres. En este 2020, Naciones Unidas ha elegido como lema 'Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres', en el marco de la celebración de los 25 años de Conferencia de Beijing, que marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de la igualdad entre mujeres y hombres y diseñó la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo", ha señalado.

Para la concejala del PSOE, "este 8 de marzo será de nuevo un aldabonazo sobre las conciencias cívicas y políticas". "La amenaza de la ultraderecha cuestionando los derechos de las mujeres tendrá una respuesta contundente en las calles, porque aún persisten las discriminaciones a pesar de las conquistas, porque hay quienes cuestionan el feminismo intentando devolvernos al pasado, negando la violencia de género o la violencia sexual", ha lamentado.

"No hay punto de retorno, el feminismo es imparable y ha demostrado que tiene una fuerza poderosa y transversal. Las mujeres hemos conquistado espacios y derechos sobre los que no hay opción de repliegue. No vamos a dar ni a consentir un paso atrás. Ni uno. Quienes intenten darlo tendrán en frente a todos los grupos políticos de este Ayuntamiento de Málaga", ha sentenciado.