El PSOE reprocha a la Junta la "falta de accesibilidad" en las viviendas públicas de El Molinillo (Málaga)

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha afeado "la insensibilidad" de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), por la "falta de accesibilidad" en las viviendas públicas de la barriada malagueña El Molinillo, en concreto en el número 37 de la calle Juan del Encina.

"Estamos ante un problema muy grave. Que estos edificios públicos no estén adaptados significa que se está dando la espalda a las personas con movilidad reducida, a los más mayores y también a los vecinos con importantes problemas de salud", ha criticado el responsable de Movilidad y Accesibilidad en el grupo socialista, Jorge Quero.

Según Quero, "cosas tan sencillas para nosotros en el día a día como ir al médico o a comprar el pan, para ellos son un calvario porque no pueden bajar ni subir una escalera, sintiéndose encarcelados en sus propias casas". "Es intolerable que después de años reclamando un ascensor, AVRA siga dándole largas y que, encima, el alcalde de la ciudad no mueva un dedo por ellos", ha reprochado.

En una visita a este edificio propiedad de la Junta, según ha relatado la formación en una nota de prensa, los concejales socialistas Carmen Martín y Jorge Quero han podido comprobar 'in situ' "las barreras a las que se enfrentan los vecinos a diario". Martín, responsable de Vivienda y del distrito Centro en el PSOE, ha manifestado que "al no instalar el ascensor prometido, la Junta tiene condenados a los residentes de este edificio a depender de la buena voluntad de sus vecinos para que los ayuden en las tareas cotidianas que implican salir a la calle. Este es otro síntoma más del abandono al que el PP tiene sometido a nuestros barrios".

Además de "la falta de ascensor", han afeado desde la formación, estas viviendas públicas "presentan una multitud de deficiencias, como la falta de mantenimiento y de iluminación, escasa limpieza y una salida de emergencias insuficiente y poco segura". Según Quero, "el abandono del edificio es total y lamentable", lo que demuestra "la insensibilidad de la Junta gobernada por un Partido Popular que deja desatendidos a los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad".

En esta línea, Martín ha destacado que "la instalación del ascensor es imprescindible" para que los vecinos puedan realizar su vida "con cierta normalidad" y "no se sientan excluidos ni abandonados", porque "no podemos olvidar que estas personas aun viviendo en el centro están aisladas". Por tanto, "exigimos al alcalde de Málaga que no olvide al barrio de El Molinillo y que medie para que la Junta y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía cumplan con su promesa y den una solución a estos vecinos", ha añadido.

La presidenta de la comunidad de vecinos, Dolores González, ha explicado que está "harta" de reclamarlo. "Aquí no se ocupan de nada, ni en cuestión de mantenimiento, ni de limpieza, ni de bombillas, ni de nada. Esta última vez he ido a llevar un escrito para el ascensor y al mismo tiempo me han dicho que ya entregaron los papeles en el mes de junio para que dieran la orden para hacerlo y todavía no han venido. Me dicen que hay que esperar y ya está, no te escuchan".

Por su parte, la vecina Milagros Ronda ha apuntado que "ya se aprobó la reforma de cinco edificios y solo se han hecho tres. Se reclama y siempre la misma respuesta. Lo que está claro es que aquí el pobre no importa".