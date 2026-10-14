PSOE Vélez-Málaga achaca la dimisión del alcalde a "promesas incumplidas" y ofrece diálogo al PP si rompe con el Gipmtm

El secretario general del PSOE en la localidad malagueña de Vélez-Málaga y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Víctor González. - PSOE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en la localidad malagueña de Vélez-Málaga y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Víctor González, ha atribuido la dimisión del alcalde, Jesús Lupiáñez, a "promesas incumplidas" y a una gestión "muy negativa" marcada por la tasa de basuras; y ha tendido la mano al PP para diálogo y acuerdos puntuales si rompe su pacto con el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (Gipmtm).

A través de un comunicado, González ha trasladado a Lupiáñez sus "mejores deseos en el ámbito personal" y ha mostrado su respeto hacia quien ha sido su adversario político. "Le tengo un gran aprecio y respeto personal desde hace muchos años. Una cosa son las diferencias políticas y otra el ámbito personal. Le deseo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa", ha manifestado.

Pero, en el terreno político, ha considerado que la dimisión es consecuencia de una gestión municipal que califica de "muy negativa" y que, a su juicio, ha provocado "una creciente decepción entre los vecinos", punto en el que ha señalado especialmente la política fiscal y la nueva tasa de basura como algunos de los principales motivos "del desgaste del Gobierno municipal".

"El alcalde prometió bajar los impuestos y ha hecho todo lo contrario. La tasa de basura y los recibos abusivos han generado un enorme rechazo social, algo que llevábamos mucho tiempo advirtiendo", ha afirmado González.

Así, ante la nueva etapa que se abre en el Ayuntamiento, el portavoz municipal del PSOE ha realizado un ofrecimiento público de diálogo al PP, condicionado a que "deje de gobernar con el Grupo Independiente".

"No queremos que se vaya Lupiáñez para que venga otro y haga exactamente lo mismo. Si el PP quiere un cambio real, que deje fuera al Grupo Independiente. Nosotros estamos dispuestos a hablar y alcanzar acuerdos puntuales para mejorar el municipio", ha asegurado González.

Entre las prioridades para esos posibles acuerdos, el portavoz socialista ha incidido en el tipo impositivo del IBI y la reforma de la ordenanza fiscal de la tasa de basura, "con el objetivo de corregir los recibos que considera abusivos".

González ha insistido en que su formación mantendrá sus reivindicaciones en materia de vivienda protegida, servicios públicos y fiscalidad municipal, independientemente de quién asuma la Alcaldía.

"Quedan siete meses para las elecciones municipales y queremos que este tiempo sirva para solucionar problemas, no para cambiar de alcalde y mantener las mismas políticas. Tendemos la mano para mejorar Vélez-Málaga y seguiremos preparando nuestra alternativa de gobierno para mayo de 2027", ha concluido.