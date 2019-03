'¿A quién te llevarías a una isla desierta?', la historia de una generación

Actualizado 22/03/2019 12:43:01 CET

Jota Linares ha presentado este viernes en el Festival de Málaga. Cine en español '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', su segundo largometraje como director, la historia de una generación obligada a enfrentarse a la realidad. En el acto han estado los actores Jaime Lorente, María Pedraza, Pol Monen y Andrea Ros, además de la productora de la cinta, Beatriz Bodegas.

Marcos, Marta, Celeste y Eze son cuatro amigos que viven en un piso de estudiantes típico, austero y donde se ven obligados a vivir con lo justo. Se encuentran en un momento vital en el que dejan de ser universitarios y deben enfrentarse a la realidad, comenzando por abandonar su piso.

La nueva película de Jota Linares ha sido proyectada por primera vez este viernes en Málaga, donde permanecerá en los cines a partir del próximo lunes antes de ser estrenada a nivel mundial el 12 de abril en la plataforma digital Netflix.

Linares ha definido la historia como "muy especial" para él, ya que comenzó a trabajar en ella junto a un amigo cuando estudiaban en la universidad hace doce años. "Primero creamos un corto, después estrenamos una obra de teatro y ahora es una película", ha comentado.

"En ese momento fue un ejercicio de mirar a nuestro alrededor. Nos encontramos a gente valiente y luchadora, pero también mucha frustración. Es una generación muy perdida que busca su lugar en el mundo", ha dicho.

En ese largo proceso de gestación, "el guión ha cambiado" no solo por los años, sino también "por la crisis" económica. "En la película no me interesan las relaciones, sino el miedo a decidir que tienen sobre hacerlas públicas o no. Todos los personajes viven con miedo, que es lo que me interesaba explorar", ha explicado Linares.

El director ha comentado que "lo único que tenía claro" cuando comenzó a adaptar el guión para el largometraje era que Andrea Ros interpretaría el personaje de Celeste. "Estaba escrito para ella, el resto del reparto sí que salió de casting. Fueron los mejores y además tenían química entre ellos, que era muy importante porque tenían que parecer amigos de mucho tiempo", ha asegurado.

Ros ha alabado el trabajo de Linaes, a quien conoce "desde hace muchos años", y ha comentado que conocía la historia desde su estreno en teatro. "Tenía muchas ganas de trabajar con él, hace años tratamos de sacar adelante una obra y no se pudo. Cuando me envió el guión la idea de Netflix no estaba presente y creo que ha sido algo muy importante", ha explicado.

En la película aparece 'Garaje Lumiere', un espacio real que en 2013 tuvo que cerrar debido a la crisis y donde Ros ha asegurado que "nació como actriz" hace años. "Es un espacio muy importante en nuestras vidas, donde hicimos cosas muy pequeñas. Verlo ahora recreado es muy muy 'heavy' para nosotros", ha asegurado.

La película es un hervidero de sentimientos constante, algo que para Lorente fue "complicado" a la vez que "divertido" pues algunas escenas se rodaron en varios días y era necesario "mantener un nivel emocional" en jornadas diferentes. "Intentábamos hacer la escena completa siempre y al final encontramos un punto de diversión en ese sufrimiento", ha explicado.

Linares ha querido poner el valor el trabajo de sus actores durante el rodaje, a quienes considera "gente muy joven con mucho talento y cultura" que trabajaron "con total profesionalidad" durante las diferentes jornadas de grabación. "Había planos secuencia muy complicados en los que siempre se colaba alguien y había que repetir. El monólogo de María se hizo desde seis puntos de cámara diferente y su trabajo fue siempre magnífico", ha dicho.

Por último, la productora de la película, Beatriz Bodegas, ha querido resaltar la importancia de contar con Netflix pero sin olvidar que no todos los proyectos tienen esa oportunidad. "La situación del cine no ha cambiado en los últimos años, pero por suerte han entrado jugadores nuevo como Netflix que te permiten hacer las cosas de otra manera. Eso no implica que no exista un cine en el que hay que hipotecarse porque crees en él y es la única financiación posible", ha comentado.