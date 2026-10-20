Quirónsalud Marbella apuesta por la selección individualizada de la técnica quirúrgica para cirugía de hernia

Archivo - El doctor Enrique Aycart, jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Marbella - HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA, - Archivo

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La personalización del tratamiento y la elección de la técnica quirúrgica más adecuada para cada paciente son factores clave para mejorar los resultados en cirugía de la pared abdominal. En este contexto, el Hospital Quirónsalud Marbella ha sido reconocido como mejor hospital privado de España en la categoría de Evaluación Sanitaria Basada en Valor de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards 2026.

Este reconocimiento pone en valor los resultados asistenciales del centro y respalda la apuesta del hospital "por una atención orientada a los resultados clínicos y la experiencia del paciente", según han señalado desde Quirónsalud Marbella en un comunicado.

Las hernias se producen cuando un órgano o tejido sobresale a través de una zona debilitada de la pared muscular o del tejido que lo contiene. Se encuentran entre las patologías quirúrgicas más frecuentes y pueden requerir una intervención cuando provocan síntomas o existe riesgo de complicaciones.

El jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del hospital, Enrique Aycart, ha destacado la importancia de individualizar el tratamiento para conseguir los mejores resultados posibles. "No todas las hernias son iguales y, por tanto, no todos los pacientes deben recibir el mismo tratamiento", ha señalado.

LA LAPAROSCOPIA, UNA ALTERNATIVA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Entre los avances en el tratamiento de las hernias se encuentra la cirugía laparoscópica, que permite reparar determinados defectos de la pared abdominal mediante pequeñas incisiones. En las hernias inguinales, técnicas como la TAPP y la TEP permiten colocar una malla de refuerzo en un plano anatómico adecuado.

El doctor Aycart ha explicado que "estas técnicas, cuando están indicadas y son realizadas por equipos experimentados, ofrecen ventajas importantes frente a determinados abordajes abiertos, especialmente en términos de dolor postoperatorio, recuperación funcional y reducción del riesgo de dolor inguinal crónico".

El servicio cuenta, además, con tecnología de laparoscopia tridimensional, que proporciona una mejor percepción de la profundidad y facilita la identificación de las estructuras anatómicas durante la intervención.

No obstante, la elección del procedimiento depende de las características de cada caso. Así, según ha subrayado el especialista, "la mejor técnica no es necesariamente la más novedosa, sino aquella que ofrece mayor seguridad y mejores resultados para un paciente concreto". La cirugía abierta continúa teniendo indicaciones específicas y sigue siendo una herramienta esencial en el tratamiento de estas patologías.

En pacientes adecuadamente seleccionados, la cirugía laparoscópica de la hernia inguinal puede disminuir el dolor postoperatorio y facilitar una reincorporación más precoz a las actividades cotidianas. Además, determinadas intervenciones pueden realizarse mediante cirugía mayor ambulatoria, lo que permite al paciente regresar a su domicilio el mismo día cuando se cumplen los criterios clínicos y de seguridad necesarios.

La vuelta al trabajo o a la actividad deportiva depende del tipo de hernia, de la intervención realizada y de las características de cada persona. Por ello, la valoración preoperatoria y el seguimiento posterior son fundamentales para orientar la recuperación y detectar posibles complicaciones.

Aycart ha destacado que "el beneficio más evidente para el paciente es que muchas intervenciones de hernia pueden realizarse actualmente con una agresión quirúrgica menor y una recuperación considerablemente más rápida que en el pasado".

Por otro lado, han valorado que el reconocimiento obtenido en los Premios BSH 2026 pone en valor el trabajo del equipo de Cirugía General y del Aparato Digestivo y su apuesta por una asistencia centrada en los resultados clínicos y la calidad de vida del paciente.

Aycart ha destacado que "detrás de cada intervención existe un equipo de cirujanos, anestesiólogos, profesionales de enfermería y personal sanitario cuyo trabajo coordinado resulta imprescindible".

En palabras del especialista, "nuestro objetivo no es simplemente operar una hernia; es resolver el problema del paciente, minimizar las complicaciones y conseguir que recupere cuanto antes su calidad de vida". Y sobre los retos de los próximos años, el especialista ha apuntado que "el objetivo es conseguir que la cirugía de las hernias sea cada vez más segura, menos dolorosa y más eficaz. En definitiva, que el paciente pueda recuperar su vida normal cuanto antes y olvidarse de que alguna vez tuvo una hernia".