La red de distribución eléctrica avanza hacia la inteligencia artificial con un proyecto impulsado por Endesa

Publicado 28/08/2019 12:47:42 CET

MÁLAGA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Pastora', acrónimo de Preventive Analysis of Smart Grids with Real Time Operation and Renewable Assets Integration --Análisis Preventivo de Redes Inteligentes con Operación en Tiempo Real e Integración de Activos Renovables-- y liderado por Endesa, está dando sus primeros pasos en la aplicación de la inteligencia artificial en el control de las redes de distribución eléctrica de Málaga.

Tras cerca de un año de trabajo, esta iniciativa se une al uso de plataformas en la nube permitiendo aplicar el control en la red de distribución en el entorno del Smarticy Málaga Living Lab de Endesa, según han informado desde la compañía en un comunicado.

Además del uso de la nube, este proyecto "pionero en Europa" está desarrollando los algoritmos necesarios para el control y optimización del funcionamiento de unos transformadores capaces de adaptar su funcionamiento en función de la tensión en las redes. De esta forma, se logra aumentar la integración de generación de origen renovable en un centro de transformación, "permitiendo que en las redes haya cada vez más energía verde".

Otro de los pasos dados en este proyecto liderado por Endesa es el uso de datos tanto eléctricos como no eléctricos. Es decir, además de utilizar las medidas de temperatura ambiente en centros de transformación, transformadores y cuadros de Baja Tensión, se emplearán cámaras térmicas para idetificar patrones de comportamiento de 14 transformadores con el objetivo de diseñar modelos de mantenimiento preventivo.

Según han explicado, para poder acceder a toda esta información, se ha desarrollado una plataforma web desde la que la distribuidora tendrá el control de lo que está ocurriendo en tiempo real en la red de Media y Baja Tensión, y dispondrá de funcionalidades que permitirán una mejor operación y mantenimiento de la misma. Esta web será también de utilidad a la hora de tomar decisiones referentes a la inclusión de nuevos suministros, así como servir de apoyo a los técnicos para sus trabajos en campo.

Los avances dados en el proyecto 'Pastora' fueron presentados recientemente al técnico evaluador del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), quien "valoró positivamente los pasos dados por todas las empresas que forman parte del consorcio", creado para desarrollar el proyecto liderado por Endesa y del que forman parte Ayesa Advanced Technologies, Ormazabal Media Tensión, Ingelectus Innovative Electrical Solutions, AICIA --organismo de investigación vinculado a la Universidad de Sevilla-- y la Universidad de Granada.

El proyecto, con duración de 31 meses, cuenta con un presupuesto total de 2,8 millones de euros que ha sido en parte subvencionado por el CDTI, apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado por la Unión Europea con fondos Feder a través del 'Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020'.