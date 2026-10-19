Retrasos en los trenes AVE Madrid-Málaga por falta de tensión en una catenaria a la altura de Antequera

Archivo - Tramo Antequera-Granada del AVE - ADIF AV - Archivo

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea de Alta Velocidad que conectan Madrid y Málaga registran retrasos desde primera hora de este lunes 19 de octubre por falta de tensión en una catenaria a la altura de Antequera.

Según ha publicado sobre las 07.00 horas el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia se localiza en concreto entre la estación de Antequera Santa Ana y la bifurcación de Gobantes.

Personal de Adif trabaja en la zona para solventar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".