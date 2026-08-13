Rincón de la Victoria (Málaga) pone en marcha un Centro de Día para atender a personas sin hogar

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, junto a la presidenta de la Oficina Territorial de Cruz Roja Local Solidaridad Internacional en Rincón de la Victoria, Rubí Castro. - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Rincón de la Victoria (Málaga) ha anunciado que pondrá en marcha un Centro de Día para Personas Sin Hogar a partir del próximo lunes, 17 de agosto. Este centro supone un nuevo recurso destinado a ofrecer atención cercana, digna e integral a quienes se encuentran en situación de sinhogarismo o de exclusión residencial y social.

El centro, que prestará servicio desde las instalaciones de la Asamblea Local de Cruz Roja en colaboración con el Área de Bienestar Social, nace con el objetivo de facilitar una respuesta inmediata y accesible, adaptada a las circunstancias personales y a la situación vital de cada usuario. El centro estará abierto los lunes, miércoles y viernes, de 09,00 a 12,30 horas.

La concejala de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, ha destacado la importancia de "contar con un recurso específico que permita atender de manera directa las necesidades de las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado que "la puesta en marcha de este Centro de Día supone un avance importante en nuestro compromiso con las personas más vulnerables, para que quienes atraviesan una situación de sinhogarismo encuentren una respuesta cercana, humana y coordinada".

En este sentido, la presidenta de la Oficina Territorial de Cruz Roja Local Solidaridad Internacional en Rincón de la Victoria, Rubí Castro, ha explicado que "la apertura de este Centro de Día representa una apuesta decidida por la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Ofrecer un café caliente, una ducha o la posibilidad de lavar la ropa puede parecer algo sencillo, pero para muchas personas supone el primer paso para recuperar la confianza, la estabilidad y la esperanza".

El Centro de Día ofrecerá servicios de ducha, aseo e higiene personal, descanso, lavandería, vestuario, abrigo, alimentación y productos sanitarios. Además, desarrollará actuaciones de orientación, mediación, asistencia y acompañamiento para facilitar el acceso de las personas usuarias a recursos y prestaciones sociales.

La intervención se llevará a cabo mediante un plan de trabajo personalizado, con sesiones individuales y grupales orientadas a mejorar las habilidades personales y sociales, las competencias para la vida diaria, la convivencia, la inclusión y la empleabilidad. El programa también contempla acciones dirigidas a facilitar el acceso y desarrollo de competencias digitales.

El proyecto prevé atender a una media de 80 personas al año, especialmente a aquellas que se encuentren en situación de sinhogarismo y que no tengan acceso a recursos normalizados ni cobertura de necesidades básicas como alimentación, abrigo e higiene.

La detección y derivación de casos podrá realizarse a demanda de la propia persona usuaria, a través de los Servicios Sociales Comunitarios o mediante otras entidades del municipio.

Una vez realizado el primer contacto, se llevará a cabo la acogida y valoración de cada caso, el diseño del itinerario de intervención, el acceso a los servicios del centro y el correspondiente seguimiento.

"Vamos a trabajar de forma coordinada con Cruz Roja y con los Servicios Sociales Comunitarios para que cada persona pueda disponer de un itinerario de intervención adaptado a sus circunstancias, facilitando también su acceso a los recursos sanitarios, sociales y comunitarios", ha explicado la concejala de Bienestar Social.

El proyecto contempla, además, que las instalaciones puedan funcionar como recurso de primera atención ciudadana ante determinadas situaciones de emergencia climática o social, en coordinación con los servicios municipales y de Protección Civil.

En estos casos, el centro podrá ofrecer acogida temporal, agua y otras bebidas, climatización, aseos y duchas, información básica y detección de personas especialmente vulnerables, reforzando su capacidad de respuesta con los recursos de Cruz Roja.

Por último, el alcalde ha afirmado que "estamos ante un recurso que aporta una respuesta social necesaria y que, además, puede reforzar nuestra capacidad de atención ante determinadas situaciones de emergencia".