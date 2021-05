Rincón de la Victoria presenta su oferta en la antesala de Fitur con un evento con boquerón y cine como protagonistas

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria ha celebrado este martes, antesala del inicio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que comienza este miércoles en Madrid, una nueva Gala del Boquerón Victoriano, durante la cual se ha entregado el segundo galardón 'Boquerón de Plata' al actor de cine, Salvador Calvo, vinculado al municipio desde su infancia y juventud.

Al evento han acudido el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, Nuria Rodríguez; el concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín así como diputados, alcaldes, concejales del resto de la provincia, hosteleros de Madrid, empresarios de la restauración y prensa nacional especializada en gastronomía.

Salado ha resaltado la labor de Salvador Calvo que, tras dar positivo por coronavirus no ha podido asistir físicamente a la ceremonia: "Como alcalde de Rincón de la Victoria es un orgullo que haya aceptado este galardón. Él podría contar mil y una anécdotas de sus años en nuestro municipio, no me equivoco si digo que pasó parte de sus mejores años en nuestra ciudad. Salvador Calvo es un rinconero más y, como tal, hoy su pueblo le premia".

Además, se le premia "con una obra del reputado artista rinconero, Chico Repullo, que ha querido donar esta pieza a la iniciativa del 'Boquerón Victoriano'", ha subrayado el alcalde durante su intervención.

Por su parte, Salvador Calvo, que ha agradecido el galardón por videoconferencia, ha destacado sus años en Rincón de la Victoria: "Un lugar al que estoy unido desde mi infancia y donde tengo muy buenos recuerdos, y que me además me ha inspirado a lo largo de mi carrera". El galardón ha sido recogido por el hermano del premiado, Rafael Calvo.

Por su parte, el concejal de Turismo, ha destacado la importancia de "divulgar las posibilidades gastronómicas del boquerón y dar a conocer su fiesta y nuestro municipio como un reclamo turístico, ya que se trata del único evento gastronómico de la provincia que aglutina una parte de alta gastronomía y una fiesta popular".

Durante el evento, celebrado en el Hotel The Westin Palace de Madrid, también se ha presentado la tercera edición del recetario gastronómico 'De Rincón, El Boquerón. Usos Gastronómicos del Boquerón Victoriano', fruto del trabajo culinario que realizan cocineros locales y emergentes de Málaga capital en torno al pez de plata.

"Este recetario se ha convertido en todo un icono de la bibliografía gastronómica malagueña y está vinculado a la Red de Restaurantes del Boquerón Victoriano, que nació en 2018 como una iniciativa para dar visibilidad a la fiesta y a los cocineros que apuestan en sus restaurantes por las posibilidades gastronómicas del boquerón", ha puntualizado el alcalde.

La finalidad, ha agregado el concejal, es mostrar "las numerosas posibilidades gastronómicas del boquerón. Nuestro pescado azul es sabroso, versátil y puede ser una materia prima de referencia no solo en la cocina tradicional sino también el cualquier plato de alta cocina".

Además, todos los invitados pudieron disfrutar de la cocina del chef José Luque, con degustaciones cuyo protagonista principal fue el boquerón victoriano, elaborado de formas diferentes y buscando su heterogeneidad en las texturas, matices y posibilidades de este producto.