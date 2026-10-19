Riogordo (Málaga) acogerá este domingo el Festival Itinerante de Verdiales con siete pandas de los tres estilos

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Riogordo (Málaga) acogerá este domingo, día 25 de octubre, el duodécimo Festival Itinerante de Verdiales, un evento impulsado por la Diputación de Málaga que contará con la participación de siete pandas de los tres estilos verdialeros.

En concreto, participarán las pandas Santo Pitar y Jotrón y Lomillas, del estilo Montes; Almogía y Los Moras, del estilo Almogía; y Primera de Comares, Raíces de Málaga y Arroyo Conca, del estilo Comares.

Este lunes ha tenido lugar la presentación del festival, que ha contado con la presencia del vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza; el alcalde de Riogordo, Antonio Alés, y el vicepresidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales, Ramón Santamaría.

López Mestanza ha recordado que el Festival Provincial Itinerante de Verdiales nació en 1995 con "el objetivo de poner en valor el folclore de la provincia y una fiesta que nos identifica como pueblo".

A lo largo de sus primeras 17 ediciones, el certamen recorrió las localidades malagueñas de Comares, Almogía, Casabermeja, Villanueva de la Concepción, Ardales, Canillas de Aceituno, Mijas, Villanueva de Algaidas, Almáchar, Estepona, Álora, Antequera, Periana, El Borge, Campillos y Cártama, además de la Ermita de las Tres Cruces, situada entre los municipios de Álora, Cártama y Almogía.

Por su parte, la Diputación recuperó el festival en 2022 y, desde entonces, se ha celebrado en Alhaurín de la Torre, Valle de Abdalajís, Pizarra y Colmenar.