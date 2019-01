Los rodajes suponen para Málaga capital una inversión directa de 13 millones de euros en 2018

Publicado 11/01/2019 14:33:39 CET

MÁLAGA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los rodajes han supuesto para Málaga capital durante 2018 una inversión directa de unos 13 millones de euros. Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes adscrita a Festival de Málaga, ha terminado el año con 448 proyectos audiovisuales atendidos, de los que un total de 214 se han llevado a cabo (en 2017 fueron 202), y 300 permisos tramitados, el doble que en 2017, cuando ascendieron a 165.

Esto ha supuesto la mejor inversión directa económica desde que nació la oficina en septiembre 2001, ya que las producciones han dejado 12.954.878 euros, según ha explicado Festival de Málaga en una nota de prensa.

Esto representa un motor de riqueza para la ciudad en sectores como el turístico (hoteles, restaurantes, transportes), fomentando el tejido empresarial (contratación directa de profesionales de la industria audiovisual local), además de contribuir a difundir internacionalmente la imagen de la ciudad, ha detallado.

Por países, y tal y como sucede desde hace varios años, España es el que más rueda en Málaga --con un total de 150 producciones--, seguido de Reino Unido con 17 y en tercer puesto Estados Unidos con ocho.

En tipo de producción que más se ha rodado en Málaga, repite de nuevo la publicidad (foto fija, 'spots' y vídeos) con 103 producciones, seguida de los programas y series para televisión con 46. En tercer lugar, destacan otra vez los cortometrajes con 40 proyectos.

Al igual que pasó en 2017, la inversión económica de la televisión supera en mucho a la publicidad, con 10.743.855 euros invertidos (la mayor parte, 10.526.300 euros, correspondiente a series) frente a 1.852.830 euros de la publicidad. Esto supone un cambio de tendencia iniciado en 2017, ya que en años anteriores predominaba la publicidad.

RODAJES EN MÁLAGA

Entre las producciones rodadas en Málaga en 2018 destacan los largometrajes españoles 'Este amor es de otro planeta' de Daniel Diosdado, producida por Ezekiel Montes y que se estrenará en marzo del 2019, y 'El berrido de los silencios' de Jaime Ordóñez. En el primer semestre llegó además a los cines la película 'El Intercambio', rodada en Málaga, escrita y dirigida por Ignacio Nacho y producida por Marila Films.

Entre los cortometrajes, destacan 'La barrera' de Chiqui Palma, producida por Marila Films; 'El desconcierto' de Javier Rodríguez Espinosa; 'La muerte en un bolsillo' de Enrique García, producida por AV Media Research y Atralla Producciones en colaboración con SchoolTraining, cuyo estreno está previsto en marzo de este año; 'Disonancias' de Fran Kapilla; 'Occhi Blu', coproducción España-Italia de Lorenzo Pallotta; 'Samsa', también de Enrique García con Marila Films; y 'Una mujer feliz', de Delia Márquez.

En las series de TV destacan de forma significativa 'Snatch', que rodó toda su segunda temporada en Málaga a través de la productora malagueña Fresco Films para Sony Pictures; 'La reina del Sur', a través de Diagonal TV para Telemundo; la inglesa 'Living the Dream', que también ha rodado toda su segunda temporada entre Málaga y Cádiz a través de Palma Pictures para Big Talk Productions; 'Toy Boy', nueva serie de Plano a Plano para Antena 3-Netflix; 'Brigada Costa del Sol', de Warner TV para Mediaset-Netflix y 'Allí abajo', también de Plano a Plano, que rodó en la antigua prisión provincial sita en Cruz de Humilladero.

Entre los programas de TV, destacan los españoles 'Ven a cenar conmigo' para Cuatro y 'Arranca en verde' para TVE. Entre los internacionales, ha habido rodajes de países como Polonia, Irlanda, Holanda, Reino Unido, EEUU, Italia, Brasil, Japón, Alemania, Estonia, Turquía, Portugal y Dinamarca.

En documentales destacan el chino 'El diálogo' entre Qi Baishi y Picasso y el inglés 'Young Picasso', que se enmarca dentro de una serie de televisión dedicada al arte llamada 'Exhibition on Screen'. Además, algunos españoles como 'Imprescindibles: Chiquito de la Calzada', para RTVE, y 'Siempre fuerte', dedicado a Pablo Ráez, producido por El Mundo Management/Plano Subjetivo y codirigido por Vladimir Ráez.

RODAJES PUBLICITARIOS

Las localizaciones malagueñas han sido también elegidas como escenario para un gran número de fotos fijas y rodajes para publicidad de todo el mundo.

Destacan en la foto fija Suunto (Finlandia); Nike; & Other Stories; Ullapopken (Alemania); tres proyectos de la multinacional Coca-Cola: 'Royal Bliss', 'Nordic Mist' y 'Appletiser'; Fragancias Antonio Banderas (España); Ropa Kawasaki (Bélgica); Hummel (marca de ropa, producción de Dinamarca); Daxon (marca de ropa, producción de España); Kiabi (España); Motos Kawasaki (España); Lexus coches (Bélgica); VW Caddy coches (España) y Samsung Mobile Gallery (Corea del Sur).

Entre los 'spots' publicitarios destacan los anuncios de coches, Mercedes, Seat y Peugeot, marcas que han rodado por las carreteras y espacios de Málaga para filmar sus campañas.

También la marca de chicles Orbit ('spot' rumano realizado en C/ Larios para emitirse durante el mundial ruso); Uber Málaga; Cruzcampo (España); Suunto (Finlandia); Mutuel (Francia); Lululemon (Reino Unido); Find your Perfect Holiday (Reino Unido); Acuvue (España) y Eliquis (EEUU).

Los vídeos corporativos y promocionales destacables son Triumph Triaction (Reino Unido); los españoles Muelle Uno, Destino y Málaga me halaga (para la Diputación) y Qatar Airways; Pycom (Reino Unido); Kompas Slovenija (Eslovenia); Fred Olsen Cruises (Reino Unido); Norwegian Air (Reino Unido); el promocional de la Vuelta Ciclista a España 2018.

Por último, también se han realizado los vídeo clips de Silvia Vargas 'A tu lado' (realizado por la malagueña Mucho Ojo); Tarifa Plana 'We will show you the world' (por la también malagueña Euromedia Films); 'I need a Night Out', de la cantante Chelcee Grimes (Reino Unido) y 'Sister', del grupo Andaloser (España-Bélgica).