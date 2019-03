Ruiz Espejo resalta que la candidatura del PSOE de Málaga para las elecciones generales es de "fuerza ganadora"

Publicado 09/03/2019 13:39:32 CET

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado este sábado durante su intervención en el Comité Provincial del partido que los socialistas han lanzado una propuesta de candidatura de "fuerza ganadora" para las próximas elecciones generales "desde la unidad, con integración, responsabilidad y generosidad para que todos nos sintamos representados".

"Con ese esfuerzo y proyecto conjunto nos presentamos ante la ciudadanía para defender sus intereses y para llamar a la movilización del todo el partido y que haya un gobierno sólido que trabaje por la igualdad y por una sociedad más justa", ha añadido.

El secretario ejecutivo de Movimientos Sociales de la CEF-PSOE y miembro de la ejecutiva federal, Ignacio López Cano, encabezará la lista al Congreso del PSOE de Málaga en las próximas elecciones generales del 28 de abril, mientras que el diputado Miguel Ángel Heredia, que fue número uno al Congreso, hará lo propio para el Senado en esta ocasión.

Para Ruiz Espejo, la propuesta, que tiene que ser ratificada por los órganos regionales y federales del partido, recoge "los mejores valores que tenemos en la provincia, aquellos que figuran en la candidatura van a defender a Málaga con todas las garantías para que la provincia tenga crecimiento y mejora según sus necesidades".

"Ahora debemos trasladar nuestro mensaje de unidad a la ciudadanía para que haya una gran movilización de los socialistas, cuando la izquierda se moviliza la izquierda gana", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "los retos que tenemos por delante, sobre todo los sociales, han sido puestos en marcha en parte a través del Gobierno pero otros se han quedado recortados por el no de la derecha y el no de los independentistas catalanes". "Se han unido con tal de que no gobierne el PSOE, por eso necesitamos tener la fuerza suficiente", ha criticado.

Además, ha instado a la militancia a "dar todo el apoyo y respaldo a los candidatos y candidatas para ganar en nuestros pueblos y ciudades, para que haya más cotas de bienestar", al tiempo que ha agradecido el trabajo de los diputados y senadores malagueños que han finalizado este mandato . "Han hecho un trabajo que debemos reconocer, sobre todo en estos meses para sostener y reconocer la labor del gobierno socialista de Pedro Sánchez", ha dicho.

CONCENTRACIÓN DEL 8M

Sobre la concentración del 8 de marzo celebrada ayer en Málaga, Ruiz Espejo ha avisado de que "más de 50.000 personas en la provincia mirarán al PSOE para ver qué políticas defendemos en materia de igualdad, por eso tenemos que canalizar todas esas aspiraciones y demandas", ha señalado.

"Nos encontramos en un momento político importante y tenemos que dar un paso adelante dejando claro que sigue siendo necesario el papel que muchas mujeres, incluidas las socialistas, han realizado a través del feminismo. Seguiremos defendiendo la igualdad y denunciando las desigualdades que existe entre hombres y mujeres, tenemos esa obligación como partido socialista", ha sentenciado.

En cuanto al equilibrio territorial, ha reclamado soluciones que impliquen "diálogo dentro del marco de la Constitución". "Ese es el momento crucial en el que nos encontramos, los compañeros que hoy presentamos tienen una gran responsabilidad y el partido los apoyará para que puedan hacer frente a este momento, le daremos el mismo apoyo que a los candidatos a las elecciones municipales. Es nuestra responsabilidad y la que tenemos en este momento, se la debemos a la sociedad, a este país y a esta provincia", ha concluido.