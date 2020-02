Salado afirma que Málaga "lo tiene todo para crecer" y que "la obligación de la Diputación está en el mundo rural"

El club femenino Rincón Fertilidad, la asociación Autismo Málaga, el diario Málaga Hoy y el empresario Jerónimo Pérez Casero, galardonados

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este miércoles su tradicional acto con motivo del Día de Andalucía con la entrega de los premios 'M de Málaga', en los que el presidente de la institución, Francisco Salado, ha afirmado que la provincia "lo tiene todo para crecer", apostando por crear más oportunidades y empleo. Además, ha incidido en que la "obligación" de la institución que dirige está en el mundo rural.

En el auditorio Edgar Neville, con la asistencia de 400 personas, entre ellos la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; Salado ha felicitado a los premiados este año: la Asociación Autismo Málaga; el club femenino Rincón Fertilidad; el diario Málaga Hoy y el empresario Jerónimo Pérez Casero.

Además, ha lanzado un mensaje de apoyo a los agricultores y se ha unido a sus reivindicaciones por unos precios justos de los productos. "Sin un mundo rural no se entienden Andalucía ni Málaga y mucho menos la Diputación", ha sentenciado.

Salado ha subrayado en su intervención que Málaga y su provincia "tienen la responsabilidad de liderar el despegue definitivo de Andalucía, que lo tiene todo para crecer y para encarar el futuro con optimismo". Para ello, ha advertido, se tienen que "cambiar muchas cosas".

Ha apostado el presidente de la Diputación malagueña por incentivar y facilitar la creación de empresas, las inversiones, por acelerar proyectos y reducir la burocracia y los trámites administrativos.

Tras incidir en que la última década ha sido "de esplendor" para Málaga, pasando por "el sentimiento de agravio y reivindicación y del conformismo a la reivindicación del liderazgo"; se deben "abrazar los cambios que están ocurriendo y van a ocurrir como una oportunidad".

"Tenemos que cambiar muchas cosas y no podemos perder ni un tren más, ninguna revolución económica más. Al contrario, debemos estar en los vagones de cabeza o en la misma locomotora", ha enfatizado Francisco Salado, quien ha destacado las fortalezas de la provincia, como la potencialidad turística que engloba la Costa del Sol.

Pese a ello, la "gran oportunidad y obligación está en el mundo rural, en el campo", ha dicho el presidente, quien ha aludido no solo a la despoblación rural, "un problema complejo" al que se está intentando hacer frente; sino a la situación de los agricultores y la industria agroalimentaria, "la razón de ser de Sabor a Málaga".

"Sin agricultura, sin ganadería y sin industria agroalimentaria no hay futuro posible pero no me refiero solo a los pueblos sino al conjunto de la provincia y de Andalucía", ha manifestado, insistiendo en que los "grandes ejes" de la Diputación son esta industria, el mundo rural, el turismo y el medio ambiente.

Ha aludido también a los proyectos acometidos por la institución en los últimos años, como la rehabilitación y recuperación del Caminito del Rey; la Gran Senda o la Senda Litoral, deteniéndose en el puente de madera "más largo de Europa" que permite cruzar el río Guadalhorce y que se trata de una obra "icónica".

"Obras así, proyectos así, solo son posibles con ambición", ha defendido, sin olvidar, ha dicho, esa ambición también para progresar y mejorar y para construir "una sociedad mejor", destacando la labor de cada uno de los premiados en este Día de Andalucía de 2020.

GALARDONADOS

Salado ha destacado que los distinguidos, que han agradecido a la Diputación estos reconocimientos, hacen "una Málaga mejor y que es la envidia colectiva de todas las ciudades de España".

"Málaga --ha continuado-- no sería lo que es sin la sociedad civil. Las administraciones llegamos hasta donde llegamos, a una frontera, a un punto; no atendemos todas las necesidades de la sociedad".

La presidenta del club Rincón Fertilidad, Pepa Moreno, ha subrayado que están "muy orgullosos" de representar a Málaga y Andalucía y "queremos volverlo a hacer en Europa", destacando que hay gente "con talento y con ganas de trabajar pero necesitamos no sólo de empresas privadas como patrocinadores sino el apoyo institucional y el sentirnos arropadas".

Moreno ha recordado y dedicado el galardón al fallecido entrenador del club Rincón Fertilidad, Diego Carrasco: "Ha sido un año muy difícil para nosotros; nos ha dejado su legado, sus valores en el deporte y tenemos que seguir con ese legado, que no es nada fácil. Nos enseñó a luchar, a cada vez que tropezamos, levantarnos y los que estamos aquí y hemos compartido su pasión nos vemos en la obligación de seguir adelante con el apoyo de todos vosotros".

El expresidente de la Cámara de Comercio de Málaga durante 17 años y empresario, Jerónimo Pérez Casero, ha destacado el apoyo "constante" de la Diputación en su trayectoria y especialmente el Patronato de Turismo, hoy empresa público Turismo y Planificación Costa del Sol.

El presidente de Autismo Málaga, José Reyes, ha subrayado el trabajo conjunto con la institución para llegar a la población con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde hay "falta de empatía a las personas con autismo". Ha apuntado que cuenta con 105 profesionales, son más que una asociación --de casi 30 años de trayectoria-- con una cartera de servicios "que da trabajo y cobijo a 105 familias y luchamos por las personas con TEA, por darles oportunidades".

El director del diario Málaga Hoy, Antonio Méndez, por su parte, ha compartido el premio a su periódico, que cuenta con casi 16 años, con el conjunto de los medios de comunicación, que viven, "como siempre, un momento complicado en una sociedad que vive mucho la desinformación". "Con este premio podemos alzar la voz, los medios serios, de calidad, somos muy necesarios para avanzar en nuestra democracia", ha finalizado.

El acto de entrega de distinciones ha finalizado con el quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, que ha interpretado el himno de Andalucía, acompañado por la soprano Alba Chantal; y el himno de España.