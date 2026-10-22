Salado destaca la importancia de la fiscalización y la auditoría de las cuentas públicas

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, atiende a los medios. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asistido a la presentación del XII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, que se celebra este jueves y viernes en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial, donde ha destacado la importancia de la fiscalización y la auditoría de las cuentas públicas.

El encuentro, organizado por la Fundación Fiasep y la Cámara de Cuentas de Andalucía, con la colaboración de la Diputación, reúne a profesionales y expertos en fiscalización y auditoría para analizar los principales retos del control y la gestión de los recursos públicos.

Salado ha destacado la importancia de la fiscalización y la auditoría de las cuentas del sector público como herramientas fundamentales para garantizar la transparencia, el rigor y la responsabilidad en la gestión de las administraciones.

En este sentido, ha señalado que "los recursos que gestionamos las instituciones públicas proceden de los impuestos que pagan los ciudadanos y tenemos la obligación de administrarlos con la máxima responsabilidad, garantizando que se utilizan correctamente y que revierten en la mejora de los servicios públicos".

El congreso, que se celebra bajo el lema 'El control público ante los desafíos sociales, digitales, demográficos y ambientales: auditoría para un desarrollo justo y sostenible', contempla una conferencia inaugural sobre los retos geopolíticos actuales y sus implicaciones para la ética y la gobernanza pública, así como cinco mesas de debate.

Entre las cuestiones que se abordarán figuran la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas de protección de los colectivos vulnerables, el control del gasto público destinado a la transición ecológica y energética, la evaluación de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y los cuidados, ante el envejecimiento de la población y la despoblación, así como la eficiencia del gasto en territorios con diferentes necesidades.

También las jornadas analizarán la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como el análisis masivo de datos y la inteligencia artificial, a los procesos de auditoría, además del papel de las entidades locales, las universidades y la colaboración entre auditores públicos y privados en el control de los recursos destinados al desarrollo sostenible.

Por último, Salado ha subrayado que "la fiscalización no solo permite comprobar que los fondos públicos se utilizan adecuadamente, sino también mejorar los procedimientos y avanzar hacia unas administraciones más eficaces, transparentes y comprometidas con las necesidades de la ciudadanía".