Sánchez Haro apoya la "justa reivindicación" sobre la aceituna negra y teme que pueda ser "el primer sector de la lista"

Publicado 04/07/2018 13:57:30 CET

MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha defendido la "justa reivindicación" del sector de la aceituna negra de mesa, que este jueves se concentra ante el Consulado de Estados Unidos en Sevilla contra los aranceles del Gobierno estadounidense, y ha señalado que este sector "puede ser el primero de la lista".

"Desde el Gobierno andaluz no vamos a consentir este tipo de atropello que pone en duda todo el sistema de apoyo a la agricultura europea", ha asegurado Sánchez Haro, quien ha advertido de que "nos estamos jugando la vida de nuestros pueblos", por lo que ha estimado que "todos tenemos que hacer fuerza y la Administración Trump tiene que tomar conciencia del grave problema que está generando a Andalucía, a España y a Europa".

Para el consejero, "no puede permitirse en unas relaciones comerciales a nivel internacional cuestionarse aspectos tan básicos como la Política Agraria Común (PAC), no podemos permitir que se cuestione nuestro modelo agrario ni la aberración y sinrazón que se está cometiendo con nuestras empresas".

En su intervención en el desayuno-coloquio, organizado por Diario Sur en Málaga, Sánchez Haro ha insistido en expresar desde Andalucía "el más rotundo rechazo a las políticas proteccionistas que está llevando a cabo la Administración de Estados Unidos", recordando que desde la Consejería "hemos tomado la iniciativa junto al sector y lo hemos trasladado a las altas instancias nacionales y europeas".

Por tanto, ha señalado que "toca redoblar esfuerzos para revertir esta situación y tenemos la obligación de defender nuestras producciones desde el ámbito europeo e, incluso, llegado el momento si fuera necesario a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", porque, ha insistido, "está poniendo en cuestión la Política Agraria Común (PAC)".

PAC

Respecto a la PAC, el consejero ha recordado que "desde Andalucía hemos trasladado todo nuestro apoyo al ministro Luis Planas para que sea contundente en la defensa de la PAC ante los recortes que se están planteando" desde la Comisión Europea y ha insistido en que "no vamos a dejar de exigir reivindicaciones que son de justicia", porque, ha dicho, "en este caso nos estamos jugando muchísimo".

Así, ha asegurado que la PAC supone para Andalucía cada año 1.700 millones de euros y ha rechazado "el recorte" del 16 por ciento que pretende la propuesta actual, lamentando que mientras se quiere bajar los fondos, hay "muchas más cargas y exigencias para los agricultores y ganaderos" en aspectos como el ambiental, lo que en su opinión "supone una contradicción".

Sanchez Haro ha considerado que "con un menor presupuesto no es posible hacer frente a unos mayores objetivos y exigencias" y ha asegurado que en su encuentro con el ministro le trasladó el apoyo de Andalucía "en la negociación con la Comisión Europea para lograr un marco financiero sólido para España y también para Andalucía y que no perdamos ningún recurso".

"Estoy convencido de que el seguir destinando menos dinero va a propiciar el abandono de una parte de la actividad agraria y va a ir en contra del relevo generacional y de la incorporación de la mujer", ha dicho el consejero, quien ha insistido en que "habrá que aportar nuevos recursos porque lo que no puede ser es que la política agraria disminuya su presupuesto".

Ha señalado que desde Andalucía "defendemos una PAC inclusiva, que impulse una agricultura diversa, que nos mantenga un mundo rural vivo y recoja el apoyo a nuestros agricultores y la idiosincrasia de estos profesionales", apuntando que "hemos conseguido que se incluya la figura del agricultor pluriactivo en el reglamento, con lo que hemos dado un paso importante".

El consejero ha defendido un modelo de regionalización de las ayudas y que los planes estratégicos se diseñen a nivel regional, instando a que Andalucía "recupere el peso económico que ha perdido en la PAC", ya que "en el marco actual hemos perdido 1.052 millones". Además, ha apuntado a que se incluya una limitación máxima de ayuda por beneficiarios "repartiendo en importe entre pequeñas y medianas explotaciones".

En este sentido, ha explicado que ahora en la región "el 1,25 por ciento de los mayores beneficiarios reciben el 27 por ciento de las ayudas; mientras que el 80 por ciento de los que menos cobran perciben sólo el 20 por ciento"; con lo que, ha dicho, "unos 3.000 beneficiarios reciben cada año 370 millones de euros; mientras que 170.000 reciben 270 millones".

Ha considerado que "sin duda" el que el ministro de Agricultura conozca el campo andaluz supondrá una ventaja para defender estos planteamientos, mostrándose convencido de que "va a hacer una defensa de nuestra agricultura". "Es ministro de España y tiene que defender los intereses de España, y Andalucía tiene un peso específico muy importante a nivel nacional y en la agricultura", ha dicho.

Así, el consejero ha manifestado que desde el Gobierno andaluz no fueron duros contra el Ejecutivo nacional del PP: "No lo éramos antes ni ahora lo somos, lo único que hacemos es reivindicar lo que es necesario para nuestra tierra, antes, ahora y después; nuestras exigencias van a ser las mismas".

TRANSFORMACIÓN

Para Sánchez Haro, "no se entiende Andalucía sin un sector agroalimentario competitivo, sustentador del paisaje rural y garante de unos pueblos vivos y con oportunidades", por lo que ha dicho que es "el momento de esforzarse e impulsarlo desde una perspectiva global y centrada en las personas". Asimismo, ha expresado el deseo de que la región "lidere la actual revolución digital para aprovechar las oportunidades que están generando esta transformación".

Por eso, ha instado a afrontar con los agricultores y ganaderos "los retos que tenemos por delante", entre los que ha destacado el problema del agua y las infraestructuras hídricas y la apuesta por la calidad y la innovación, "no sólo con la modernización de las explotaciones sino creando grupos operativos que unen a agricultores, agentes del conocimiento y empresas para dar soluciones concretas".

Ha recordado los planes e incentivos que la Junta de Andalucía tiene en marcha en apoyo al sector, con dotaciones concretas, como los 10,6 millones de euros para impulsar 51 proyectos de innovación o los 66 millones para la modernización de regadíos.

Asimismo, ha destacado que la nueva Ley de Agricultura y Ganadería, que se está tramitando, "aporta ventajas y garantías a toda la cadena alimentaria y también a los consumidores", subrayando que potenciará "la competitividad y un crecimiento sostenible, además de hacer del sector un espacio más igualitario entre hombres y mujeres y aumentar el empleo estable y mejorar condiciones laborales".

También se ha referido a la problemática de la xylella, y ha pedido que no se denomine ébola del olivo porque "no tiene nada que ver", insistiendo en que "está controlada y no hay que generar ninguna alarma". Ha defendido la importancia del sector del olivar como "barrera" contra la desertización y la despoblación.