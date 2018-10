Santamaría dice que integrará "con generosidad" a quienes sean leales al proyecto del PP

Publicado 01/07/2018 21:31:17 CET

MARBELLA (MÁLAGA) / ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado este domingo en Marbella (Málaga) que integrará "con generosidad" a quienes cumplan las premisas de ser leales al proyecto del partido y tengan ganas de trabajar.

"Mi corazón pertenecerá siempre a quienes me han dado su confianza, pero mi cabeza y mi lealtad al partido me llevan a integrar a quienes cumplan esas dos premisas", ha señalado en un acto ante afiliados.

Santamaría ha señalado que se ha comprometido a no criticar durante la campaña a los candidatos a la presidencia del PP, "y a falta de cuatro días de campaña no he dicho una palabra más alta que la otra porque me presento en positivo".

La ex vicepresidenta del Gobierno ha emplazado a los afiliados a pensar que "cuando votemos al presidente tenemos que pensar que estamos votando al cartel electoral que vamos a lanzar ante el PSOE y el resto de partidos".

"Yo quiero ser ese cartel. Tengo ganas de que gane el PP, tengo energía, ilusión, horas de vuelo y experiencia en las tareas de gobierno y para calibrar cuando Pedro Sánchez lo hace mal, y no doy abasto", ha agregado.

La precandidata del PP ha asegurado que "no tenemos que parecernos en nada a otros, ya que sólo tenemos que ser el mejor PP, el que se construye de abajo arriba, desde la militancia a los cargos hasta llegar al presidente".

Santamaría ha destacado que el PP es el partido que defiende la igualdad, la libertad y la unidad de España. "Somos el partido que saca a España de la crisis y ruinas del PSOE siempre que gobierna. Por tanto, esta vez tienen que estar muy poco tiempo", ha apuntado en alusión a los socialistas.

Ha asegurado que el PP tiene que volver "cuanto antes al Gobierno para evitar que se dé marcha atrás a todo". "Tenemos que ayudar a nuestras empresas, tenemos el reto tecnológico y gestionar bien la inmigración. Tenemos mucha tarea por hacer, y por eso hay que volver cuanto antes", ha concluido.

"SOMOS FUERTES CUANDO ESTAMOS UNIDOS"

Previamente a este acto en Marbella, Santamaría ha estado en Algeciras (Cádiz), donde ha visto el partido de octavos de final del Mundial de fútbol entre España y Rusia junto a afiliados del PP, ante quienes ha reiterado su apuesta por una "integración generosa" tras este proceso congresual, porque "somos fuertes cuando estamos unidos".

Además, ha insistido en señalar que ella tiene "energía y ganas" de que el PP gane las elecciones municipales, andaluzas y generales, así como que hay que "recuperar el partido y el Gobierno" sin necesidad de "copiar a nadie", sino siendo "el mejor PP".

Santamaría ha insistido en señalar que se presenta "en positivo". "No me oiréis ni una sola crítica al resto de los candidatos que se presentan, nunca ha sido mi estilo, y con dedicarme a Sánchez ya tengo suficiente", ha aseverado en ese sentido.

Aprovechando su visita a Algeciras, además, la ex vicepresidenta ha recordado su trabajo en la Comisión Interministerial para el 'Brexit', donde, según ha destacado, por parte del Gobierno del PP se dejó claro "que cualquier decisión que afectara a Gibraltar tendría que tener el acuerdo de España, y que los trabajadores del Campo de Gibraltar eran prioritarios para nosotros".

Sáenz de Santamaría ha dicho que espera que, ya que "se lo hemos dejado enfilado", desde el PSOE "no estropeen" estas cuestiones, y en todo caso ha avisado que por parte del PP estarán "vigilantes" tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.