Santiago Segura se suma a subasta solidaria de todocoleccion en beneficio de Fundación Juegaterapia con varios artículos

MÁLAGA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor Santiago Segura se ha sumado a la subasta solidaria de la plataforma malagueña todocoleccion.net ( https://www.todocoleccion.net/ ), cuya celebración tendrá lugar del 2 al 15 de mayo, junto a diversas personalidades del mundo del cine, la música y la cultura como Alejando Sanz, David Bustamante, Miguel Ángel Rodríguez, 'El Sevilla', Luisa Martín, Javier Losán, Víctor Palmero, Luis Mottola, Ciro Miró y Juan Jurado y Bárbara Montes.

En beneficio de la Fundación Juegaterapia y con el objetivo de construir un espacio de entretenimiento en la azotea del Hospital Materno Infantil de Málaga, Segura colabora en esta iniciativa benéfica y aporta lotes relacionados con sus películas más míticas: 'Torrente', 'Padre no hay más que uno' y 'A todo tren'.

En concreto, el también director, guionista y productor español ha donado un manual de la saga de 'Torrente', tres dvds y tres camisetas de la trilogía 'Padre no hay más que uno' y 'A todo tren', un póster y un CD de la banda sonora original de 'Padre no hay más que uno', un premio concedido en 2010, dos ejemplares --uno en castellano y otro en catalán-- de su libro 'Cuento contigo'; y otro ejemplar de su libro 'Cámara Segura', recopilatorio de las fotografías que realizó junto a Javier Cámara durante el rodaje de 'La reina de España', segunda parte de la celebrada 'La niña de tus ojos', dirigida por Fernando Trueba.

"He donado algunas mierdecillas a ver si alguien las valora. Las he firmado, incluso, con lo cual le he quitado el poco valor que tenían", bromea el actor mientras invita a la participación. "Os invito, os insto a pujar en la subasta de todocoleccion, en favor de (la Fundación) Juegaterapia. No es más que por una buena causa, por lo que mejor imposible", ha añadido.

La iniciativa contará también con otros actores, que han querido mostrar su solidaridad y su deseo de ayudar a los niños enfermos de cáncer.

Luisa Martín, la actriz que dio vida a Claudia Miralles en la serie 'Servir y proteger', ha donado la gorra empleada en el rodaje del que hasta ahora es el último trabajo de la artista, emitido en RTVE. "Es la gorra auténtica. La tengo guardada desde la primera temporada. Merece la pena", ha indicado la actriz a todocoleccion.

Otra gorra, en este caso la de 'El Ovejas', uno de los personajes más queridos y entrañables de la serie 'El Pueblo', interpretado por Javier Losán, será también subastada en la plataforma.

"¡Es la auténtica gorra de 'El Ovejas' y está firmada por mi, pero vamos esto ni confirmo, ni desmiento!", ha exclamado el albaceteño animando a participar con su frase más popular.

Víctor Palmero, que representa el papel de Alba Recio (uno de los rostros más populares en la serie 'La que se avecina') se ha decantado por el guión del capítulo 161 de la temporada XII.

El documento inédito está firmado y dedicado y contiene dibujos, palabras y frases destacadas del mítico personaje, que el actor realiza mientras lo estudia.

Por su parte, el actor y presentador argentino Luis Mottola, que ha participado en series españolas como 'Física o química', 'Los Serrano', 'Aquí no hay quien viva' o 'Amar en tiempos revueltos', se ha mostrado "encantado" de colaborar en el proyecto benéfico y poder ayudar así a la Fundación Juegaterapia "a seguir haciendo una labor tan importante".

Para ello, ha seleccionado un objeto "muy preciado" y con un gran valor sentimental para él. Se trata de un cuadro, que cuelga en la pared de su salón y que contiene su rostro y su nombre tallados sobre un vinilo musical.

"Como gran aficionado a la música que soy, esta pequeña obra de arte no tiene valor real, pero sí mucho significado: es un símbolo perfecto de lo que soy, pasión por la música". "Todo por los niños", ha incidido.

En la subasta, los seguidores de Ciro Miró podrán encontrar también un lote muy especial para el actor. Se trata de un cuadro de la barriada del municipio de San Nicolás, en Gran Canaria, pintado por él. "Me trae muchos recuerdos, porque mi abuelo que también era pintor pintaba mucho por esa zona", ha añadido

A las obras donadas por los escritores Javier Castillo y David B Gil, se suma ahora la colección de libros de 'Amanda Black', firmados y dedicados por sus autores: Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes.

El objetivo es ayudar a que "los niños están pasando por un cáncer puedan divertirse y entretenerse dentro de la situación que están viviendo", ha destacado el novelista.

MÚSICA

La nota musical al evento la ponen Alejandro Sanz, David Bustamante y Miguel 'El Sevilla', quienes han cedido varios artículos entre los que se encuentran: un Baby Pelón de la Fundación Juegaterapia con su característico olor a vainilla firmado por Alejandro Sanz, una camiseta de David Bustamante, que el cantante utilizó en una velada de boxeo el pasado año; así como el disco de vinilo 'Semos los más grandes' de 'Los Mojinos Escozíos', firmado por todos los integrantes de la banda, y la camiseta usada por 'El Sevilla' en todas las actuaciones de la gira del disco.

Esta prenda es "muy especial, ya que es la utilicé en la gira y la saqué en la portada del último disco, donde aparecía por última vez nuestro guitarrista de toda la vida: Chicho, al que precisamente se lo llevó esa enfermedad", al igual que ocurriera seis meses más tarde "con nuestro técnico: Alberto", ha asegurado el cantante, que espera que esta donación sea "un aliciente" para sus seguidores y confía en que tenga éxito. "A ver si algún día conseguimos ganar al maldito cáncer", ha concluido.

JUEGATERAPIA Y SUS PROYECTOS

La Fundación Juegaterapia ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego. Recoge videoconsolas y tablets que la gente ya no usa y las reparte por las habitaciones de oncología pediátrica de todos los hospitales españoles para que los pequeños pasen sus ciclos de quimio jugando y se olviden de su enfermedad.

En España ya ha entregado videoconsolas y tablets en 76 hospitales y también fuera en centros hospitalarios de Portugal, Marruecos, Colombia, El Salvador, Afganistán, India, Guinea y Guatemala.

'El Jardín de mi hospi' es una iniciativa de Juegaterapia, pionera en España, que consiste en recuperar las azoteas en desuso de los hospitales y convertirlas en jardines para que todos los niños ingresados puedan jugar al aire libre. Ya ha construido cuatro en los hospitales de La Paz, el 12 de octubre y el Gregorio Marañón en Madrid y otro en La Fe de Valencia. Los siguientes están ya en marcha en el Hospital Niño Jesús y en Málaga.

EL JARDÍN DE MI HOSPI

La Fundación Juegaterapia busca que los niños sigan siendo niños y mediante este proyecto trata de generar un impacto positivo en la salud física y mental de los niños, ayudándoles durante su tratamiento mediante la terapia del juego.

