Santos Cerdán (PSOE) incide en "activar" el voto de izquierdas y advierte de que Andalucía "se la juega el 19J"

Destaca que Espadas "sí tiene un proyecto" para la región frente al "suavón" de Juanma Moreno

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha apelado este viernes a "activar" el voto de izquierdas y para ello ha pedido "salir a la calle, que hablemos de la Andalucía real, valiente, trabajadora, soñadora, cooperante, que quiere más". "Andalucía se la juega el 19J" y "hace falta un presidente de la Junta que esté a la altura" como es Juan Espadas, que "tiene un proyecto" para la región, frente al "suavón" de Juanma Moreno (PP).

"Sabemos que el PSOE-A sale a ganar las elecciones", ha asegurado. En su intervención se ha referido a las encuestas, y en concreto, a los datos del CIS y "no eran buenos los resultados" para el PSOE, "no podemos conformarnos", pero, ha añadido que, según los datos, "el 40% de los ciudadanos deciden el voto en la última semana y una parte importante en el último día". "A eso hay que agarrarse, esos no son votos de derechas, el voto de derecha está activado, ellos van a ir a votar, el que está sin activar es el nuestro", ha advertido, añadiendo que "esa labor la tenemos que hacer entre todos".

Al respecto, ha pedido "ese esfuerzo" para el 19 de junio, mostrándose convencido de que se hará, porque "sois el PSOE-A; donde nos hemos mirado el resto de socialistas de toda España", ha destacado. Así, ha dicho que el PSOE "siempre nos hemos llamado igual, damos la cara siempre", porque "sabemos que si explicamos las cosas la gente lo entiende" frente a un PP, con Juanma Moreno, que "que intentan esconder las siglas, se avergüenzan".

En este punto, ha criticado la gestión del "suavón" Moreno al frente de la Junta y ha recordado también cómo "el falso moderado" de Feijóo llegó a la presidencia del PP, "de la mano de Moreno y Ayuso para echar a Casado y tapar la corrupción, ese es el pecado original de Feijóo y hay que recordárselo".

"Cuando gobierna el PP hay corrupción y cuando está en la oposición hay crispación. Ellos sí que comprometen la imagen de España", ha lamentado. También ha dicho que "a la derecha, a Feijóo y a Moreno, les quedan muy grandes los gobiernos, a uno España y a otro Andalucía".

Así lo ha señalado, junto con el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, durante la intervención en el municipio malagueño de Torremolinos en la reunión del Comité Provincial del PSOE malagueño

Además, ha advertido de que en Andalucía "llevan una legislatura privatizando lentamente la sanidad" y "deteriorando la educación pública". De igual modo, ha aludido a "esa coalición Olona-Bonilla", aunque "no van a sumar porque estoy seguro de que movilizaremos al electorado para ser la fuerza más votada y liderar Andalucía".

No obstante, ha señalado que "en un hipotético gobierno de Olona-Moreno Bonilla no tengo ninguna duda de quién sería la presidenta", porque "entre el temperamento de una y el suavón de Juanma, lo tengo clarísimo".

En este punto, ha añadido que "con Vox no nos vale decir que viene la ultraderecha, eso no asusta a nadie ya", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que "hay que decir a por qué viene la ultraderecha". "No creen en la igualdad de hombre y mujeres, no creen en el cambio climático, no creen en la política, por lo tanto en la democracia... Esto es Vox y lo que defiende la ultraderecha".

Por otro lado, ha valorado este viernes que "sin un Gobierno como el de Pedro Sánchez no habríamos salido de la crisis" y ha asegurado, además, que hay "dos españas" como es "la de ficción, la de todos los lunes" y "la real, que hay un presidente, Pedro Sánchez, que está avalado con los votos de los ciudadanos de este país" y "esos mismos votos de la Andalucía real son los que van a llevar a Juan Espadas a ser el próximo presidente" de la Junta.

Por otro lado, ha recordado que han pasado cuatro años de la moción de censura, donde "quitamos a un Gobierno corrupto y pusimos a un Gobierno ejemplar". Así, ha valorado la gestión del Ejecutivo central, tras criticar que "se crispa, se genera ruido y odio" para "tapar la gestión del Ejecutivo". Es más, ha destacado "la carta de presentación altísima del Gobierno".

Entre otros, se ha referido a las ayudas; los fondos europeos puestos en marcha; el ingreso mínimo vital; la ley de eutanasia; el teléfono contra el suicidio; el bono de alquiler para jóvenes, que "aquí Moreno Bonilla se puso de perfil"; el bono de cultura o la reforma laboral, entre otros.

EMPLEO

"Hay más empleo que nunca y de mejor calidad", ha abundado durante su intervención, al tiempo que ha incidido en que "esa es la gran diferencia".

Sobre las críticas de Feijóo a los datos de empleo, ha dicho que "hay que tener la cara muy dura" y a Moreno ha asegurado que "lo que tenía que hacer es dar las gracias al presidente del Ejecutivo y al Gobierno, porque gracias a ello hay esos datos en Andalucía, porque el PP votó en contra".

Así, el secretario de Organización del PSOE ha pedido, por tanto, que se cuente la gestión del Gobierno "porque a todo la derecha y la ultraderecha votaron no". "Con esta carta de presentación, con los hechos, con las gestiones de las diferentes crisis ¿alguien pretende que los socialistas, cuando salgamos a la calle, bajemos la cabeza?", asegurando que "lo que tenemos que hacer es enfrentarnos y contar lo que ha hecho este Gobierno con la cabeza bien alta".

Ha lamentado que la derecha no va a reconocer "nunca" el trabajo del PSOE y del Gobierno, por eso, ha asegurado, "están en ese ruido y la crispación" para "tapar la gestión y que se hablen de otras cosas". "Sin un Gobierno como el actual, la situación de los ciudadanos hubiera sido mucho más dura para salir de las crisis que hemos estado viviendo". A su juicio, de un partido que "tapa y calla ante la corrupción no podemos esperar más que ruido y mentiras, que es lo que sabe hacer".

Por último, ha reivindicado "el sentimiento de orgullo de pertenencia a un gran partido, el PSOE" y ha insistido en que "somos un gran partido", ha concluido.