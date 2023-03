Save the Children abre un "espacio seguro" en Málaga para jóvenes migrantes sin familia

Centro de Save the Children para atender a jóvenes migrantes sin familia

Centro de Save the Children para atender a jóvenes migrantes sin familia - ARTURO CUENCA

MÁLAGA, 16 Mar.

La ciudad de Málaga cuenta desde este jueves con un nuevo espacio innovador para atender a niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares que se encuentran solos en la ciudad, muchos de ellos de paso para continuar su proyecto migratorio y otros con la intención de permanecer. Concretamente, se trata de un centro puesto en marcha por Save the Children en la ciudad que, hasta el momento, ha atendido a alrededor de 70 jóvenes que viajaron solos a España siendo menores.

Save the Children ha explicado a través de un comunicado que este centro es un espacio seguro dirigido a menores de 23 años sin referentes familiares, donde pueden recibir asesoramiento y apoyo por parte de un equipo especializado en mediación intercultural, derechos de infancia, atención psicosocial y acompañamiento jurídico. El objetivo es detectar situaciones de vulnerabilidad y aportarles herramientas que les ayuden a integrarse y a acceder a un empleo digno.

Darío Martín es uno de estos profesionales de la ONG que trabaja directamente con estos jóvenes. Para él, "es importante que exista un espacio como este porque da acceso a descanso, ocio, tranquilidad, aprendizaje, permite derivar a otros recursos a chicos sin referentes familiares que, por no tener red de apoyo, no tienen ningún lugar al que ir y ningún lugar en el que se puedan escuchar sus necesidades". "En definitiva, se trata de un espacio donde se sienten atendidos", ha apostillado.

La inauguración del centro ha tenido lugar este jueves, y han asisitido diversas personalidades como la secretaría general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, Ana Mata, la concejala delegada del Área de Participación del Ayuntamiento de Málaga, Mar Torres, y la subdirectora general de Save the Children en España, Isla Ramos.

Ramos ha recalcado que, gracias a este tipo de centros, "desde Save the Children, contribuimos a detectar a jóvenes con perfiles vulnerables y necesidades de protección y les ofrecemos actividades alternativas a la situación de calle, dentro de un entorno de confianza en el que se sienten escuchados y escuchadas".

Save the Children hace difusión de la existencia de este espacio en las rutas de calle que realizan por distintas zonas de la ciudad de Málaga, donde tienen constancia de que hay chicos a quienes podría ser útil un espacio como este, así como a través de las derivaciones de otras entidades locales.

Entre los servicios que se ofrecen en el Espacio Seguro de Málaga, se encuentra la información especializada sobre sus derechos y posibilidades de acceso a mecanismos de protección; detección temprana de sus necesidades y derivación a los servicios pertinentes; talleres participativos y actividades para el bienestar.

LA INFANCIA MIGRANTE EN ANDALUCÍA

La subdirectora general de Save the Children ha explicado que desde la ONG ""trabajamos para erradicar las causas que obligan a los niños y sus familias a huir, como la pobreza y la violencia. Nos esforzamos por garantizar el bienestar de la infancia afectada por cualquier tipo de proceso migratorio, tanto en su país de origen como en su destino, y para que la sociedad no tolere la vulneración de sus derechos. También incidimos sobre los Gobiernos y las instituciones para que refuercen los sistemas de protección, especialmente en el caso de los menores migrantes no acompañados".

La organización lleva desde el año 2015 trabajando con las administraciones y la infancia en movimiento en los territorios que observan una mayor presión migratoria en el territorio español. La organización empezó sus programas en la ciudad autónoma de Melilla, y los amplió en 2018 para cubrir las llegadas marítimas en Andalucía, en 2020 en las Islas Canarias y en 2021 en Ceuta.

Actualmente, además de en Málaga, Save the Children atiende a la infancia migrante sin referentes familiares en Algeciras (Cádiz), Granada, Motril (Granada) y Almería, mientras que en Cádiz y Sevilla llevan a cabo proyectos de lucha contra la pobreza infantil. En 2022, Save the Children atendió a unos 600 niños en Andalucía que llegaron solos, y en lo que va de 2023, ha atendido a 210.

Málaga destaca especialmente como lugar de tránsito para niños y adolescentes que se encuentran fuera del Sistema de Protección de Menores o que han llegado haciendo 'risky', para ir a grandes capitales como Madrid, Barcelona o Bilbao. Si bien, en los casos de jóvenes extutelados, algunos se quedan en la ciudad.

PROYECTO PILOTO

Además de en Málaga, Save the Children ha puesto en marcha otro Espacio Seguro en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos nacen como parte del proyecto piloto 'Protección integral y escalable para la infancia en movimiento sin referentes familiares en España', financiado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

Este proyecto piloto se compone de diez paquetes que tienen el objeto común de promover cambios sistémicos, mediante la creación de herramientas y conocimiento, que permitan mitigar a largo plazo, las violencias y discriminaciones que sufren los niños y adolescentes en movimiento.

Uno de estos paquetes es la puesta en marcha de un Espacio Seguro, pero en Andalucía también se está llevando a cabo el diseño de un plan de contingencia para que la Junta de Andalucía pueda dar respuesta ante un aumento repentino de los flujos migratorio, así como la implantación de un modelo de intervención holístico e integrado con perfiles vulnerables y la inclusión de la infancia migrante en el entorno comunitario.