Las series 'Years & Years' y 'The Boys' y el programa 'La script' protagonizan Screen TV en el Museo Picasso Málaga

Publicado 18/10/2019 12:12:50 CET

MÁLAGA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Museo Picasso Málaga (MPM) es por sexta ocasión sede de Screen TV, muestra nacional de cultura televisiva organizada por Festival de Málaga, cuyo principal objetivo es pensar la sociedad a través de la ficción televisada; y acogerá encuentros y coloquios sobre las series 'Years & Years' y 'The Boys', y el programa 'La script'.

Según han informado desde el MPM en un comunicado, un coloquio en torno a la serie de ficción distópica 'Years & Years', un encuentro sobre la serie 'The Boys' y otro con las presentadoras del programa 'La script', componen la propuesta para el martes 22 de octubre en el auditorio de la pinacoteca malagueña, con entrada será libre hasta completar aforo.

El primer coloquio tendrá lugar a las 18.30 horas y contará con la participación de la escritora y periodista Marta Pairano; el productor y presentador científico Luis Quevedo y el director artístico del Museo Picasso Málaga, José Lebrero. 'Years & Years, lo real tras el espejo de la distopía' será una conversación en la que se abordará esta serie creada por Russell T. Davies --también de 'Doctor Who', 'A Very English Scandal', 'Queer As a Folk'--, que adelanta algunos de los retos a los que la humanidad deberá enfrentarse a medio y corto plazo.

A través de los diversos personajes y tramas, este drama ofrece una contundente reflexión sobre la cultura digital y sus consecuencias en las relaciones interpersonales, el transhumanismo, el avance del fascismo en Europa, la pérdida de derechos en la clase obrera, el cambio climático y los desastres de corte ecológico, han precisado.

En esa misma jornada, a las 20.00 horas, el especial 'The Boys: el reverso de los superhéores' supondrá un encuentro entre el dibujante de cómic Carlos Pacheco; el director de televisión Javier Quintas; y el guionista, actor y humorista Arturo González Campos. Moderado por la guionista y periodista Isabel Vázquez, será el punto de partida para analizar las series de superhéroes y las distintas corrientes que el género ha dado.

'The boys', una serie estadounidense creada por Eric Kripke, ha tenido gran éxito al tener lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama, y un grupo de vigilantes intenta frenarlos.

Para finalizar, a las 21.30 horas, se ha organizado un encuentro con María Guerra, Pepa Blanes y Laila Portacelli, protagonistas del programa 'La script', que cada semana abre las puertas de un apartamento/plató en Movistar + sobre la actualidad del cine y de las series. Uno de los formatos televisivos más espontáneos y que mejor se adapta a los nuevos públicos. Este encuentro estará moderado por Cristina Consuegra.