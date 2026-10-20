Solucionada la incidencia que causó retrasos en trenes AVE Madrid-Málaga por falta de tensión en una catenaria

Tramo Antequera-Granada del AVE - ADIF AV

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado a primera hora de este martes 20 de octubre que ha quedado solucionada la incidencia que causó retrasos durante toda la jornada del lunes en los trenes de Alta Velocidad que conectan Madrid con Málaga por falta de tensión en una catenaria a la altura de Antequera.

Según ha publicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia localizada entre la estación de Antequera Santa Ana y la bifurcación de Gobantes ha quedado solucionada sobre las 07.00 horas y los trenes de Alta Velocidad que conectan Madrid con Málaga "están circulando con normalidad".

La incidencia afectó a todos los operadores que comunican ambas ciudades, algunos trenes con demoras leves.