La soprano malagueña Berna Perles traerá la música barroca al auditorio del Museo Picasso

Publicado 12/01/2019 13:29:39 CET

El Auditorio del Museo Picasso Málaga acogerá el martes 15 de enero, a las 20.00 horas una nueva cita para los amantes de la música de cámara, en la que la voz de la soprano malagueña Berna Perles tendrá un papel destacado, acompañada por la trompeta de Ángel San Bartolomé, el clave de Álvaro San Bartolomé y el cello de Tilman Mahrenholz.

La velada musical abrirá con el compositor italiano Alessandro Melani (1639 - 1703) y su cantata para soprano, trompeta y bajo continuo 'All'armi, pensieri', un texto poético de autor desconocido que trata la típica antítesis barroca, la guerra y el amor, en la que la trompeta simboliza la primera y la voz, al cantar los dolores del amor, representa lo segundo, según ha explicado el museo en una nota de prensa.

Le seguirá la 'Sonata número 5 en mi menor para violonchelo y clave [I Largo, II Allegro]' de Antonio Vivaldi (1678 - 1741), una de las setenta sonatas que escribió el compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco.

A continuación sonará 'Trumpet Song', de la música incidental para 'The Famous History of the Rise and Fall of Massaniello H 116' del inglés Daniel Purcell (1664 - 1717), al que seguirá su hermano Henry Purcell (1659 - 1695) con el fragmento 'When I am laid in earth (Lamento de Dido)' de la ópera 'Dido and Aeneas', escrita según un libreto de Nathum Tate, que relata la historia de amor entre la reina de Cartago y el héroe troyano, una obra monumental en la ópera barroca y considerada como la primera ópera nacional inglesa.

Para finalizar la primera parte del recital se volverá a Antonio Vivaldi (1678 - 1741) con 'Sposa son disprezzata', un aria italiano tomado de la ópera La Merope (1734) de Geminiano Giacomelli, que narra el destino de Bajazet tras ser capturado por Tamerlane.

La segunda parte del concierto comenzará con el 'Concierto para trompeta en re mayor, TWV 51:D7' del compositor barroco alemán Georg Philipp Telemann (1681 - 1767), considerado el compositor más prolífico de la historia de la música, que en esta ocasión sonará con arreglos del músico francés Jean Thilde (1908 - 1978).

'La música de Antonio Vivaldi (1678 - 1741) volverá a sonar con la Sonata número 5 en mi menor para violonchelo y clave [III Largo y IV Allegro]'.

El recital cerrará con varias piezas del compositor alemán (posteriormente nacionalizado inglés) Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759), considerado una de las figuras cumbre de la música del Barroco y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal.

'Desterò dall'empia Dite', de la ópera Amadigi di Gaula HWV 11', basada en la obra de caballerías 'Amadís de Gaula' del escritor Antoine Houdar de La Motte; 'Eternal Source of Light Divine', de la cantata 'Ode for the Birthday of Queen Anne HWV 73', compuesta a partir de un libreto de Ambroise Philipps; y 'Let the Bright Seraphim', del oratorio 'Samson HWV 57', basado en el personaje del capítulo 16 del 'Libro de los Jueces' del 'Antiguo Testamento', son las obras que sonarán.