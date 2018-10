El sorteo de la ONCE reparte 1,3 millones entre Coín y Marbella

Publicado 23/10/2018 9:43:21 CET

MÁLAGA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha dejado parte de su fortuna en la provincia de Málaga, con más de 1,3 millones, concretamente en Coín y Marbella. En el municipio de la comarca del Guadalhorce se han repartido más de 1,2 millones de euros entre diez vecinos, uno de ellos agraciado además con La Paga que ofrece la ONCE en sus sorteos de lunes a jueves dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años.

Susana Rojas, vendedora de la ONCE desde 2015, despachó diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno y la serie agraciada con La Paga, que suma otros 900.000 euros en 25 años, en su punto de venta habitual ubicado a las puertas de una sucursal bancaria de la calle Vicario de la localidad de Coín.

Rojas se ha mostrado muy nerviosa este martes: "No he dormido en toda la noche porque me enteré ayer --por este lunes-- pero todavía ni me lo creo". Da la casualidad de que el pasado jueves se acercó bastante al número premiado, al dar el anterior y el posterior.

"Nunca daba por perdida la esperanza de que cualquier día me llevaba la sorpresa, siempre hay una primera vez", ha asegurado esta vendedora, que cree que los afortunados son clientes habituales vecinos de Coín.

"Por aquí no ha llovido mucho este fin de semana, pero con la que ha caído en la provincia, al menos esto es un alivio y un consuelo", ha destacado.

Otros tres cupones premiados con 35.000 euros a las cinco cifras vendieron Jesús Riojas en el hospital Costa del Sol de Marbella que suman 105.000 euros más a través del cupón electrónico, así que en total este sorteo ha dejado 1.355.000 euros entre 13 vecinos de las dos localidades malagueñas.

También dejó otros 70.000 euros en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Lora del Río que suman un total de 1.425.000 euros entre las dos provincias andaluzas.

El sorteo de este lunes estaba dedicado al colectivo de personas sordociegas bajo el lema ¡Acércate a las personas sordociegas! con una ilustración de Gallego&Rey y ha repartido el resto de premios entre Extremadura y el País Vasco.