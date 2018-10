Startup Europe Agrifood Summit muestra en Málaga la innovación y el emprendimiento en el sector agroalimentario

Publicado 20/06/2018 18:06:04 CET

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acoge este jueves el evento 'Startup Europe Agrifood Summit', un evento "pionero" sobre transformación digital en el sector agroalimentario. La cumbre se celebrará en la capital malagueña hasta el próximo 22 de junio.

Este encuentro tiene como objetivo prioritario potenciar el emprendimiento, la innovación y la digitalización de todos los aspectos de la cadena de valor agroalimentaria, así como contribuir al crecimiento del sector y de todas sus industrias auxiliares, han indicado en un comunicado desde la organización.

Startup Europe Agrifood Summit está dirigido a profesionales y empresas del sector agroalimentario y del sector TIC, desde agricultores hasta restauradores, pasando por programadores y desarrolladores de software, representantes de la industria, emprendedores, 'startups ' y 'scaleups', universidades, investigadores y responsables de las administraciones públicas con competencia en materia agroalimentaria, han explicado.

El evento "se caracteriza por abordar la transformación digital y la innovación aplicadas a las áreas más relevantes del sector 'agrifood', como la inteligencia artificial vinculada a la cadena de valor agroalimentaria, el 'blockchain', el 'big bata', la trazabilidad y la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, los nuevos modelos de consumo o la bioeconomía circular", han precisado.

Según han detallado, la cumbre "está especialmente ideada para potenciar la innovación y el emprendimiento y se configura como un auténtico punto de encuentro entre inversores, emprendedores, empresas que apuestan por la trasformación digital y las 'startups' y 'scaleups' que quieren marcar el futuro del sector 'agrifood'".

Asimismo, la inversión tendrá una "importante" presencia por la participación de algunos de los "principales" inversores y cazatalentos del sector agroalimentario --SVG Partners, Unicaja Banco, Univen, Faraday Ventures, AgFunder, Atomico--.

De este modo, han explicado que se han contemplado diversas actividades y áreas destinadas especialmente a emprendedores e inversores es el caso del Elevator Pitch --el espacio en el que las 'startups' y 'scaleups' presentarán sus proyectos a inversores de capital semilla y capital riesgo de Serie-A y Serie-B-- o la Zona Startups --espacio específico para que las empresas de reciente creación muestren sus productos, den visibilidad a sus iniciativas y tengan la posibilidad de establecer contactos con otras entidades--.

AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La primera edición de Startup Europe Smart Agrifood Summit nace con una amplia oferta de actividades. Desde los citados Elevator Pitch y la Zona Startups, a otros foros y zonas de trabajo y 'networking', como la Zona expositiva, donde los expositores comerciales e institucionales darán a conocer productos y servicios destinados a la transformación digital en el sector agroalimentario; o el Speaker Corner, que será un espacio que albergará presentaciones y charlas especializadas a cargo de expositores y profesionales sobre herramientas, productos y servicios innovadores.

El evento incluirá, además, un programa de ponencias y mesas redondas que se desarrollarán en el Forum del Palacio de Congresos, por donde pasarán John Hartnett --CEO de SVG Partners de Silicon Valley--, Koby Levy --director of Digital Transformation and IoT- Iberia at Huawei Technologies--, Isidro Laso --Head Office Startup Europe de DG Connect--, Rob Leclerc --CEO de AgFunder--, Elisa Martín --Chief Technology Officer de IBM Spain--, además de la consejera delegada de Telefónica, María Jesús Almazor, y Mercedes Iborra (Founder de VisualNacert), entre otros, han detallado.

Según cifras de la organización, el evento "contará con la presencia de 19 países, más de 200 entidades en el área de 'networking', más de 70 proyectos con base innovadora en el sector Agrifood y Food Tech, más de 100 ponentes, más de 80 'startups', más de 30 empresas expositoras, más de 50 inversores y más de 600 reuniones programadas.