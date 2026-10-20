El subdelegado en deja su cargo para ir como candidato y mantiene que Málaga es "muy segura" pese a la complejidad

El hasta ahora subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, deja su cargo para ser candidato por el PSOE en las próximas elecciones generales y en su despedida ha mantenido que la provincia malagueña es "muy segura" y con mejoras en cuanto a las cifras de criminalidad, a pesar de que es también "muy compleja" por la diversidad y número de personas que residen o visitan y la evolución económica.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el cese de Salas, que se hará efectivo el miércoles, después de su designación como número tres de la candidatura socialista por la provincia al Congreso de los Diputados. Su lugar lo ocupará de forma interina, el secretario general de la Subdelegación, Iván Banderas.

Aunque ha incidido en que no puede hacer un balance ni político ni de gobierno, por ser un periodo electoral, Salas ha asegurado, a preguntas de los periodistas en un encuentro por su despedida que Málaga "sigue siendo una provincia muy segura" y que está "lejísimo de las tasas de criminalidad que hay en otros países de Europa", a los que, ha dicho, "en ese aspecto les ganamos de goleada".

Salas ha asegurado que el último año ha sido "tal vez más duro por ciertos hechos delictivos que duelen mucho a nivel personal y social", aunque ha incidido en que "vamos hacia una mejora de esas tasas de criminalidad en todos los aspectos y también una mejora de las tasas de esclarecimiento de los delitos más graves".

Ha asegurado que cada provincia "es un mundo completamente distinto" y la de Málaga "tiene unas características muy diferentes" a otras de España y Andalucía. Así, ha citado "una gran población" residente y también la flotante de turistas; a lo que se suma "una diversificación" a nivel económico, con el Málaga TechPark y el empleo tecnológico que genera; y el turismo, "base de nuestra industria y economía".

Todo esto hace que sea "una provincia muy compleja, muy diversa" y que "los esfuerzos que se realizan desde cualquier institución en Málaga tienen que ser mucho más potentes", ha manifestado Salas, quien ha incidido en que eso supone que "los esfuerzos se tengan que redoblar".

Según ha explicado, los tipos de delincuencia "van cambiando con el tiempo" y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen que evolucionar a la vez para poder hacer frente a esos nuevos retos", entre los que se encuentra el crimen organizado relacionado con el narcotráfico, sobre todo en la Costa del Sol; recalcando la especialización de los efectivos y de las unidades concretas.

Ha apelado a trabajar para que los datos sigan esa evolución y Málaga "siga siendo ese referente turístico mundial". "Los turistas no vendrían si esto no fuera seguro y saben a nivel mundial que es uno de los sitios más seguros de Europa y del mundo", ha aseverado el hasta ahora subdelegado.

Así, ha dado las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha señalado la "muy buena colaboración" en la capital con la Policía Local; al tiempo que ha destacado también el trabajo que se realiza desde toda la Administración General del Estado en la provincia que, ha dicho, "muchas veces somos los grandes desconocidos para la población", aunque ha recordado que España es un país "que tiene las competencias divididas entre distintas administraciones".

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN

Salas, que ha asegurado que ha sido "un honor y un privilegio" representar a Málaga en esta experiencia "muy bonita en unos tiempos complicados", ha dicho que una de las conclusiones de este tiempo es que "si hay cooperación entre las distintas administraciones, los proyectos pueden llevar a buen término y si no existe esa cooperación es muy difícil que se hagan proyectos importantes para la provincia".

Al respecto, ha considerado que en estos más de cuatro años que ha estado subdelegado esa cooperación "creo que ha sido bastante escasa", al tiempo que ha considerado "triste y lamentable" la actitud de los responsables del PP en la provincia de Málaga y en Andalucía "que han querido dirigir esa estrategia de esta forma".

"Las distintas administraciones en la provincia de Málaga, que son todas unicolor del PP, los grandes ayuntamientos de la provincia, Diputación y Junta de Andalucía, han utilizado todas las instituciones de oposición al Gobierno de España", ha asegurado Salas, quien ha asegurado que eso "ha hecho que muchos proyectos que pudieran ver la luz o hacerlo de forma más rápida no haya sido posible hacerlo".

El hasta ahora subdelegado ha afeado al PP haber "usado las instituciones de todos los malagueños y malagueñas en interés absolutamente partidista", por lo que ha dicho sentirse "sinceramente defraudado con esa actitud, porque lo único que hace es degradar la democracia española y la Constitución, en la que se exige a las administraciones lealtad".

"España es un país que tiene las competencias divididas entre distintas administraciones, precisamente para que se les obligue a cooperar entre ellas, no para que se utilicen como armas arrojadizas todas contra el Gobierno de España, que era el único de otro color político", ha señalado.

No obstante, sí ha considerado que "hay personas concretas de todos los colores políticos que sí han intentado trabajar y colaborar, con lo cual por ese lado me llevo cierta buena visión personal de algunas personas concretas, pero no de la visión general de lo que tenemos de política en la provincia de Málaga".

Cuestionado por los estudios sobre movilidad en la provincia, ha dicho que "siguen avanzando y en algunos se han pedido una prórroga de pocos meses"; por lo que entiende que será el próximo Gobierno el que "anunciará los resultados de los diversos estudios que son fundamentales para la provincia de Málaga, que desde esta Subdelegación hemos luchado para que no solo se elaboraran, sino que fueran lo más completo posible y aportaran realmente soluciones".

También ha querido hacer un apunte sobre las elecciones y ha señalado "ante los bulos y mentiras que están circulando con el voto por correo" que es "absolutamente seguro, que son los funcionarios los empleados públicos los encargados de que todo ese sistema funcione y los jueces y juezas tanto de la junta electoral central como la junta electoral de zona, como todos los encargados de controlar todo ello".

"Creo que hace mucho daño a nuestra democracia que partidos políticos, algunos serios y otros no tan serios, muy extremos, pongan en duda nuestro sistema electoral, que es uno de los mejores de Europa y del mundo", ha dicho y ha defendido "la confianza de todo nuestro sistema, incluido el voto por correo" y ha animado a que los que no puedan ir físicamente lo utilicen porque "es absolutamente serio, eficaz y así se ha demostrado a lo largo de estos años de democracia".