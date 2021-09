Fallece un bombero forestal en las labores de extinción del incendio de Sierra Bermeja

ESTEPONA (MÁLAGA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un bombero forestal de 44 años ha fallecido la tarde de este jueves mientras participaba en las labores de extinción desplegadas por el dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el Plan Infoca, frente al incendio de Sierra Bermeja, que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benahavís.

Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Estepona (Málaga), para coordinar las labores de extinción del fuego, que ha calificado de "terrible, peligroso y muy complicado".

También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado en un mensaje en Twitter, consultado por Europa Press, sus condolencias. "Es una desgracia enorme. Mi abrazo a su familia y a sus compañeros del Plan Infoca", ha señalado.

Por su parte, Crespo, de igual modo, ha lamentado "el triste fallecimiento de uno de nuestros bomberos forestales" durante la labor de extinción en este incendio. El bombero, que contaba con seis años de experiencia, pertenecía al retén de Almería y trabajaba en las labores de contención y extinción del fuego.

"Se pueden imaginar el dolor y la tristeza que, en estos momentos, reina en el Puesto de Mando y en todo el Plan Infoca de Andalucía", ha dicho la consejera, al tiempo que ha informado de que se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de este terrible suceso.

También ha trasladado el apoyo y fuerza a cada uno de los trabajadores de este incendio y sus compañeros. "Todos están trabajando en un incendio complicado y muy difícil", ha afirmado, añadiendo que "siguen ahí, esforzándose con profesionalidad y con el ímpetu que les caracteriza para combatir este incendio, que sigue activo".

Crespo ha advertido de que el fuego es "muy peligroso", volviendo a mostrar el reconocimiento "porque este hombre ha fallecido en acto de servicio por los andaluces; y todos los que están trabajando en el incendio están trabajando por los andaluces", ha sostenido.

A su juicio, "le debemos todos un reconocimiento público, como mínimo", pidiendo, en este punto, tener precaución "pensando lo que son capaces de producir los incendios en la zona, vidas humanas, y por tanto, tenemos que extremar precauciones, ser diligentes".

También ha incidido en que se investiguen las causas del incendio y "si es provocado que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que lo han producido".

"No olvidemos nunca que estos hombres y mujeres están dando la vida y su trabajo por todos los andaluces, no por el medio forestal solo, no por los bienes, sino por los andaluces al completo", ha concluido.

CASI 1.000 DESALOJADOS

El incendio declarado este pasado miércoles en Sierra Bermeja, que está "complicado" y es "complejo", afecta a la localidades de Estepona, Jubrique, Genalguacil y Benahavís y ha obligado, por el momento al desalojo de casi 1.000 personas.

Un operativo de casi 400 personas trabaja en las tareas de extinción y protección a la población en el incendio, que continúa activo. El viento, la humedad relativa y el calor están dificultando las labores de extinción del fuego, que comenzó con dos focos y del que se investigan las causas y circunstancias.

Así, en cuanto a la cifra de desalojados de forma preventiva por el incendio de Sierra Bermeja, asciende a 939 personas de las urbanizaciones y diseminados de Estepona y Benahavís.

En concreto, según han detallado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, en el municipio malagueño de Estepona son 750 personas las desalojadas de la Urbanización Forest Hill y Abejeras; 37 del diseminado de Peñas Blancas en la carretera MA-8301; 12 de la zona de la Charca de la Extranjera; y 60 de la zona de Huerta Padrón. Por su parte, en la localidad malagueña de Benahavís han sido desalojadas unas 80 personas de la Urbanización Montemayor.

Alrededor de una quincena de ellos se encuentran albergados en el Pabellón del Carmen de Estepona donde están siendo asistidos en todo lo necesario. Por su parte, en la localidad malagueña de Benahavís han habilitado el salón de actos del Ayuntamiento para quien lo necesite.

De igual modo, y en relación con los desalojos, también debido al incendio que se está desarrollando, Selwo Aventura anunció que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso como medida preventiva.

En cuanto al tráfico, ha sido restablecida la circulación en la AP-7 en ambos sentidos tras permanecer cortada debido al incendio forestal en Sierra Bermeja, que continúa activo. Cabe recordar que permanece aún el cierre a la circulación de las carreteras MA-8301 y MA-8302.

En las labores de extinción del fuego, están actuando unos 200 profesionales por tierra, con nueve vehículos pesados y 26 medios aéreos. Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Málaga, han desplegado efectivos.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha detallado durante una visita en la mañana de este jueves al Puesto de Mando Avanzado que son unas 2.167 hectáreas de perímetro, por lo que "es un incendio grande". El municipio más afectado, con más de 800 hectáreas, es Estepona. Asimismo, el fuego ha quemado una vivienda diseminada y el porche de un inmueble.

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, activó a las 03.34 horas, el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca) en la provincia de Málaga. Además, se ha activado el Plan de Emergencia Municipal (PEM) de Estepona.

El fuego se originó a las 21.37 horas de la noche del miércoles, cuando el 112 recibió la primera de unas 140 llamadas que alertaban de un incendio en Sierra Bermeja.

Asimismo, el incendio ha afectado a hectáreas de bosque mediterráneo y zona arbolada "importante"; aunque "la zona de mayor valor ecológico, de mayor protección, que es el pinsapar, no ha sido afectado", según precisó el alcalde de Estepona, José María García Urbano.