Susana Díaz: La Junta reducirá a 45 días el tiempo máximo de pago a abogados del turno de oficio

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que el Gobierno andaluz reducirá "automáticamente en el próximo trimestre" a 45 días el tiempo de pago a los abogados del Turno de Oficio, que ahora está en 90 días.

En la inauguración este jueves del 14 Congreso Jurídico de la Abogacía Icamálaga, Díaz ha destacado "la sensibilidad" que han tenido los abogados "con la necesidad de que la justicia sea igual para todos", indicando que el 50 por ciento de los colegiados participan en el servicio de justicia gratuita, dando servicios a unos 300.000 ciudadanos que se acogen a esto "por no disponer de los recursos necesarios".

Al respecto, ha indicado que ese servicio se paga en 90 días, pero a partir de ahora "en 45 días desde que ellos presenten su liquidación se les va a abonar", siendo Andalucía de las primeras comunidades en hacerlo, "en ese compromiso que ellos están demostrando con la justicia gratuita".

El Gobierno andaluz "ha realizado un esfuerzo incrementando en los últimos tres años el 17,4 por ciento la dotación a la justicia gratuita", apuntando que en concreto "estamos en 48,3 millones de euros".

En relación con la cuantía de los pagos a esos profesionales, Díaz ha asegurado que "nadie se ha escapado a la devaluación del reconocimiento a nuestro empleo durante la crisis y la pérdida de nivel adquisitivo", pero ha apuntado que el Gobierno andaluz "tendrá sensibilidad" e intentarán llegar a acuerdos para "ir poco a poco recuperando y sanando esas heridas en la justicia gratuita".

En este sentido, también espera "sensibilidad a la hora de recibir la financiación justa y adecuada que nos permita hacer frente a las mismas condiciones". "Cuando me dividen el gasto por habitante, siempre digo, dennos también a Andalucía los ingresos por habitante, para poder competir en igualdad de condiciones", ha señalado.

Díaz ha indicado que uno los retos actuales es la reforma de la justicia. Así, ha confiado en que la comisión del Congreso de los Diputados, que elaboró un informe con 98 propuestas para la Reforma de la Justicia, vea la luz", esperando que "se retome cuanto antes ese trabajo y tengamos una reforma acorde con las necesidades de un país y a los desafíos a los que se enfrenta".

Asimismo, ha considerado otro reto el de la Constitución, "el de respetarla, no violentar", y de reformar "en la víspera de sus 40 años, lo mejor que le ha pasado a España". "Ser capaces de hacer los cambios que sean necesarios en una Carta Magna joven y adulta, joven porque tiene tan solo 40 años y adulta, capaz de hacer frente a desafíos, como el territorial, con vigor y artículos que no habían sido explorados", ha dicho.

Se ha referido a la necesidad de formación en perspectiva de género para que "determinadas sentencias respondan al sentido común y a la realidad de lo que viven los ciudadanos, que vayan por delante de lo que sucede en la sociedad y respondan a esa necesidad de seguridad de nuestras mujeres y niños".

El Gobierno de Andalucía, ha apuntado, hará en esta materia "el trabajo necesario de colaboración, sensibilización y formación de 'ida y vuelta', es decir, hacia los profesionales y hacia la sociedad", felicitando a la Audiencia de Málaga por la labor que realiza en este sentido.

Asimismo, ha aludido a las nuevas tecnologías "y el desafío al que se enfrenta la justicia" en este sentido, recordando que en 2016 "Andalucía fue la primera comunidad que puso en marcha la justicia electrónica y ha sido una referencia".

Ha apuntado que se pretende profundizar en una comisión mixta entre el Gobierno andaluz y los profesionales "para ver cómo la tecnología puede mejorar y facilitar el hacer más accesible la justicia en nuestra tierra", además de "mejorar los partidos judiciales, infraestructuras, equipamientos y la forma en la que nos relacionamos con los ciudadanos".

Díaz se ha referido a desafíos como la ciberseguridad y ha apelado a un esfuerzo colectivo y a que "si democratizamos la revolución digital garantizaremos que no se abra la brecha de desigualdad entre los ciudadanos para así evitar que haya dos velocidades a la hora de proteger sus derechos". Además, ha expresado su preocupación sobre "el nuevo petróleo" que son "nuestros datos".

El decano de los abogados malagueño, Francisco Javier Lara, ha reivindicado al abogado de oficio y el servicio que realiza donde la Administración "no llega y debería llegar", aunque ha reconocido a la Junta, y en especial a Díaz, "el esfuerzo por estar al corriente en los pagos y no fraccionarlos como se hacía". "No me duele en prenda reconocer y agradecer lo que se hace bien", ha manifestado.

Ha reconocido y agradecido a los abogados de oficio que sigan en la justicia gratuita "cobrando en determinadas guardias en 24 horas 35 euros, 1,45 la hora", por lo que ha tendido la mano a la Junta para "dar un paso más". "Queremos ayudar, no queremos conflicto, queremos que los andaluces tengan el mejor servicio, pero también que los abogados andaluces no trabajemos en peores condiciones que otros", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, ha indicado que la justicia "no es solo el artículo 117 de la Constitución, es parte de todos, de las administraciones, de la sociedad, y en concreto de los abogados".

Ha elogiado al colectivo profesional "su labor de evitar que ciertos asuntos lleguen a los tribunales mediante otros procesos, como la mediación o conciliación, lo que los convierte en pacificadores sociales" y ha reivindicado "una ley integral de defensa por parte de los jueces".

El decano del Colegio Andaluz de Abogados, José Pascual Pozo, ha reclamado que las administraciones estén "más sensibles" con las dotaciones económicas "para garantizar una buena justicia en un Estado de derecho" y ha añadido que la profesión no desaparecerá con la revolución digital, pero aboga por "formación continua", lo que considera "vital para el profesional".

El vicepresidente de la Diputación Francisco Salado ha considerado a la abogacía "como la labor esencial para garantizar los principios y valores democráticos de la sociedad" y ha hecho mención a los distintos programas de colaboración de Diputación mantiene con el Colegio de Abogados.

Por su parte, el teniente de alcalde de Málaga Carlos Conde y portavoz del equipo de gobierno ha indicado que este congreso "es un hecho que prestigia a la ciudad de Málaga y la consolida como sede de turismo y congresos".