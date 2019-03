Susana Díaz (PSOE-A) asegura que "la extrema derecha" ha entrado "galopando, a caballo y no van dejar títere con cabeza"

Publicado 25/03/2019 21:41:14 CET

Dice que le preocupa que "quieren mutilarlo todo" y asegura que el 28A y el 26M "los vamos a frenar"

MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha advertido este lunes de que en Andalucía "han bastado dos meses" para ver "la cara a la derecha", que "de momento están recatados porque tienen la experiencia de 2012 y no quieren enseñar la patita antes de que acaben todos los procesos electorales", pero, ha asegurado, "se les está viendo el plumero".

Así, ha dicho que en la región se ha visto cómo "un gobierno de derechas le entrega la sartén por el mango a la extrema derecha". "Vienen sin escrúpulos y no se van a moderar", ha incidido. "Aquí --en Andalucía-- gobierna el PP con Ciudadanos porque lo dice Vox, la extrema derecha, que ha entrado galopando, a caballo y no van dejar títere con cabeza", ha incidido.

En un acto público en Málaga, Díaz, junto con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo; el número uno al Congreso de la formación, Ignacio López; y el portavoz y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha dejado claro que los socialistas andaluces tiene "una espinita clavada" por las elecciones del 2 de diciembre y "nos la vamos a quitar el 28 de abril ayudando a Pedro Sánchez masivamente a ser presidente de España".

Tras valorar la candidatura del PSOE, compuesta con hombres y mujeres, que "representa el talento, el compromiso y buen hacer", ha incidido en que "ganar no basta". Así, ha criticado que "cuando nos vamos ellos vuelven, la derecha, con su rostro: la derecha más rancia, xenófoba, machista y que viene a quebrar la convivencia".

En este punto, ha dicho tener la intuición y la esperanza de que tanto el 28 de abril como el 26 de mayo "va a ir muy bien". "Cuando Pedro Sánchez sea presidente y Daniel Pérez sea alcalde de Málaga yo estaré más cerca de volver a ser presidenta en Andalucía", ha enfatizado, por lo que ha pedido "levantar con orgullo la bandera de los socialistas".

Asimismo, ha advertido de que "han bastado dos meses" para ver "la cara a la derecha", aclarando, no obstante que "solo han enseñado la patita: de momento están recatados y van con cierto titubeo antes de que se acabe el proceso electoral".

Ha aludido a "las barbaridades" que, a su juicio, la derecha le ha dicho a Pedro Sánchez, entre otros que tenía "un gobierno de perdedores... te han dicho de todo menos bonito", ha agregado, cuestionando ahora "qué le decimos a ellos en Andalucía" que "cuestionan derechos de la tierra por alcanzar el poder".

"Eso lo han hecho en Andalucía", ha reiterado, asegurando que en la región "somos los primeros que lo estamos viviendo en nuestras carnes.

ANDALUCÍA: DE "IZQUIERDAS, SOLIDARIA Y COMPROMETIDA"

Asimismo, ha lamentado que tengan que escuchar que les llamen "buscadores de huesos" y ha preguntado qué quieren decir con eso: "Nos han llamado buscahuesos por querer dar descanso a miles de andaluces que están en las cunetas esperando justicia. No piensen que vamos a mirar hacia otro lado. Yo soy una buscahuesos en Andalucía".

"No nos van a callar, no piensen que vamos a mirar para otro lado", ha reiterado, al tiempo que ha incidido en que Andalucía es "de izquierda, es solidaria, comprometida". "Andalucía no se acostó una noche de izquierdas y se levanto de derechas; vamos a pelear con Pedro y con todas nuestras fuerzas".

Por otro lado, también ha criticado al Gobierno andaluz y le ha acusado de ser "mentirosos" cuando hablan en campaña de una cosa y ahora no la cumplen, en alusión a la creación de empleo o cuando hablan de las listas de espera o los cargos, asegurando que "llevan 36 años en la oposición y no se habían estudiado el libro. Nos han dicho de todo, han calumniado y difamado".

"Decían que el Gobierno andaluz era un despilfarro y ahora hacen consejos de gobierno para irse de mariscada, para quejarse de que ganan poco", ha lamentado.

BANDERA PARA "ACUNAR" A QUIEN LO NECESITA

Por otro lado, ha dejado claro que "no estamos dispuestos a que nadie coja las banderas de España para pasearlas junto a falangistas, sino para envolver y acunar a quien más lo necesita", ha añadido, asegurando que el PSOE "coge la bandera para seguir envolviendo a los trabajadores" y, en suma, que "envuelva a hombres y mujeres en igualdad", frente, ha dicho, "los que se la llevan a Colón".

También ha tenido palabras para el presidente del PP, Pablo Casado, a quien ha dicho que "no se preocupe de mi vientre", si no cuando venga el niño al mundo "tenga guarderías, colegios, permisos de paternidad, de maternidad... de mi vientre ya me preocupo yo".

Ha recordado, por otro lado, que se cumplen 40 años de los ayuntamientos democráticos, destacando que los alcaldes, junto con los "héroes", que es como ha definido a los abuelos", "tenían clarísimo que en la autonomía estaba la educación publica para sus hijos y nietos, la sanidad publica, la dependencia, estaba la igualdad... no sabían leer ni escribir pero leían la verde y blanca".

"España merece un gobierno, merece estabilidad", ha reclamado, añadiendo, además, que el "patriota" lo que quiere es "lo bueno para este país no para quien se envuelve en banderas". Por ello, ha dicho que hay que "ayudar a Pedro Sánchez a parar a la extrema derecha". Al respecto, ha añadido que le "preocupa" que quieran "mutilar el autogobierno y destruir lo construido", ha advertido la secretaria general del PSOE-A.

MÁLAGA

Por otro lado, le ha dicho a Pedro Sánchez que está en una de las provincias, la de Málaga, "más moderna, abierta con más empuje, más comprometida". Es más, ha dejado claro que es "referencia" de España, de Europa y del Mediterráneo. "Málaga no te va a fallar", ha asegurado Susana Díaz a Pedro Sánchez.

Antes de su intervención, el candidato a la Alcaldía de Málaga ha incidido en que "estas elecciones generales hay que ganarlas bien", recordando que en Andalucía Susana Díaz ganó los comicios pero "las derechas se unieron en el pacto de la vergüenza". Asimismo, ha incidido en que el proyecto del PSOE "es la España que queremos".

"El cambio que suma es el PSOE", ha incidido el candidato a la Alcaldía del PSOE en Málaga, insistiendo en que "quiere una España socialista y feminista".

Por su parte, el número 1 del PSOE al Congreso por Málaga ha aludido a "la diferencia" entre los viernes de "recortes" de Mariano Rajoy y "los sociales"" de Sánchez. "En estos meses hemos constatado las diferencias entre unos y otros",

Por último, el secretario general del PSOE de Málaga ha dejado claro que los socialistas son "la única opción que representa el respeto a los derechos, al sentido común y el sentido de Estado". Por último, ha pedido el voto para su partido porque "en estos comicios nos jugamos mucho", ha concluido.