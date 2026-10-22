El 'Tagomago' regresa a Málaga tras finalizar una nueva operación de vigilancia y seguridad

El 'Tagomago' regresa a Málaga tras finalizar una nueva operación en aguas de Melilla - ARMADA

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) 'Tagomago' (P-22) ha regresado a su puerto base en Málaga tras completar una nueva misión de vigilancia y seguridad marítima, desarrollada en el mar de Alborán y las aguas españolas próximas a Melilla.

Esta activación es la segunda misión que el buque realiza durante el mes de octubre, en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), han señalado en un comunicado.

Además de sus cometidos operativos, el 'Tagomago' realizó una escala en la ciudad autónoma de Melilla, como parte de las actividades de presencia naval. Durante su estancia, la dotación participó en la ceremonia de inauguración del monumento a los miembros de la Armada caídos en defensa de Melilla y en las campañas del norte de África, celebrada en el cementerio municipal de la Purísima Concepción, y presidida por el Almirante de la Flota, almirante José Enrique Delgado Roig.

Esta operación reafirma la eficacia y el compromiso permanente de las Fuerzas Armadas españolas con la vigilancia, protección y seguridad de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

MANDO OPERATIVO MARÍTIMO Y LAS OPVD

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de 2 la Defensa (Jemad) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad y de interés nacional.

Tiene sede en Cartagena y su comandante es el almirante de Acción Marítima (Almart), el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM como mando táctico y bajo control operativo del Mando de Operaciones, distintos buques de la Armada realizan operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) las 24 horas del día y los 365 días del año.

Estas misiones permanentes en territorio nacional y aguas de soberanía son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia e incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral --junto a otras instituciones del Estado-- y también detectar anticipadamente amenazas, para facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (Moespa) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes en territorio nacional.