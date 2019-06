Teatro Cervantes de Málaga apuesta por la música con Ana Belén y Milanés y potencia la danza en la temporada 2019-2020

Publicado 24/06/2019 14:14:34 CET

Entre septiembre de 2019 y enero de 2020 estarán, entre otros, Sole Giménez, John Mayall, Raimundo Amador, Eduardo Guerrero y Tricicle

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Temporada 2019-20 del Teatro Cervantes de Málaga y el Teatro Echegaray redobla su apuesta por la música y las artes del movimiento con figuras como Ana Belén, Pablo Milanés, Sole Giménez o Raimundo Amador, que comparecen en el nuevo ciclo S1ngulares, y el Ballet Nacional de España, el Malandain Ballet Biarritz, el Víctor Ullate Ballet o Kor'sia, algunas de las propuestas del rebautizado ciclo Danza Málaga.

Junto a ellos, entre septiembre de este año y enero de 2020 veremos en Málaga a John Mayall en la gira de su 85 cumpleaños, lo último del bailaor Eduardo Guerrero, Tricicle con sus HITS, obras de teatro como 'Copenhague', 'La loca, loca historia de Ben-Hur' y 'Todas las noches de un día', con Carmelo Gómez y Ana Torrent; y el 'Improviciados' de Dani Rovira, que regresa al Cervantes con seis funciones a final de año.

El primer cuatrimestre de la Temporada 2019-20 --desde el 12 de septiembre hasta el fin de las vacaciones de Navidad-- también se nutre de buena parte de lo mejor de la escena local. Danza Málaga estrenará sendas piezas de La Lupi, Ana Rando y David Segura y exhibirá dos coreografías de Fernando Hurtado.

En el apartado musical, el Teatro Cervantes adecuará la sala para los conciertos de Diana Navarro, Javier Ojeda con Danza Invisible y Roko con La Insostenible, mientras que las populares zambombas navideñas se alternarán entre el primer coliseo de la ciudad y el Teatro Echegaray, que también recibirá a la Compañía LaPili y a Encarni Navarro.

El segundo escenario municipal centrará su cartel en las nuevas producciones de Factoría Echegaray, que se anunciarán próximamente, y también mostrará el 'Frankenstein' de Pata Teatro, incluido en una nueva tanda del Ciclo de Teatro Infantil que cerrará ya en enero y en el coliseo de Gerónimo Cuervo la compañía de Antonio Pino con Peneque y el fantasma del Cervantes.

La oferta para los más pequeños, 16 títulos entre septiembre y el 5 de enero con Peneque, comienza con el circo de YOLO, 'You only live once', que cosechó dos premios Feten 2019, e incluye también la atractiva revisión de la música clásica de 'Las 4 estaciones...ya no son lo que eran' o el regreso del 'Rock Cirk' de Rolabola.

La presencia de Revólver y Coti en S1ngulares, el Dúo Dinámico, y un programa navideño que comienza con 'El Mesías', de G.F. Händel, en formato de concierto participativo y se reencuentra con María Toledo son otras de las citas clave del nuevo curso, presentado este lunes por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Noelia Losada, y el director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar.

Losada y Vigar han detallado las dos principales novedades de esta nueva temporada. La primera, un S1ngulares "concebido como una ventana a las voces latinas con más poso y personalidad, un cartel conformado a modo de pequeño evento con seis intérpretes de ambos lados del Atlántico caracterizados por una trayectoria muy reconocida en diferentes subgéneros del rock y la canción popular".

S1ngulares acercará a Málaga varios conciertos de corte intimista, con el cantante y compositor argentino Coti que abre el ciclo el 19 de septiembre con 'Cercanías y confidencias II', segunda parte de un concierto acústico en el que se enfrenta solo a los temas de su carrera. El 20 de septiembre, el turno es para Revólver, y le seguirá el día 21 Sole Giménez, que llega con 'Mujeres de música'.

La guitarra y la voz de Raimundo Amador tomarán el testigo el día 25, Ana Belén le seguirá el sábado 28 de septiembre y Pablo Milanés cerrará el 5 de octubre S1ngulares con una parada de su gira 'Esencia'.

DANZA

La segunda novedad de esta temporada es la mayor entidad cuantitativa y cualitativa del antes denominado Ciclo de Danza, que bajo el nombre de Danza Málaga (DZM) programa 17 espectáculos, tres de ellos estrenos, y cambia de fechas para desarrollarse entre mediados de noviembre y mediados de diciembre.

Esta primera edición de DZM comenzará el 14 de noviembre con el estreno de 'Inductive', del coreógrafo y bailarín malagueño David Segura, y proseguirá los días siguientes con el colectivo italiano Kor'sia, el experimento de la compañía del suizo Gilles Jobin en una pieza para 5 espectadores por pase que combina realidad virtual inmersiva y danza, los coreanos Jeon Misook Dance Company y el Víctor Ullate Ballet con su repaso a su trayectoria.

DZM continuará los días 22 y 23 de noviembre con una propuesta concebida durante la etapa del Ballet Nacional de España que dirige Antonio Najarro, una Electra ambientada en la España rural del siglo XX y coreografiada por Antonio Ruz. Otro de los puntos fuertes será el Malandain Ballet Biarritz, que pondrá en escena Marie-Antoinette, un encargo de la Ópera Real de Versalles de inspiración neoclásica.

El clasicismo proseguirá con el 'Romeo y Julieta' del Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko y 'La bella durmiente' del Ballet Clásico de San Petersburgo de Andrey Batalov, que volverá en Navidad con 'El lago de los cisnes'.

La edil de Cultura y el gerente del Cervantes han anunciado que las entradas para todos estos espectáculos salen a la venta este martes 25 de junio, a excepción de 'Improviciados, 'El Mesías participativo' y los ya anunciados programas de la Orquesta Filarmónica de Málaga, cuyos nuevos abonos saldrán a la venta los días 23 y 24 de julio y las entradas sueltas estarán en los puntos de venta en una fecha por determinar.

Igualmente, el periodo septiembre de 2019-enero de 2020 incluirá las primeras puestas en escena de la nueva temporada, la cuarta ya, del programa de producción propia Factoría Echegaray; así como los conciertos del 33 Festival Internacional de Jazz y la primera representación de la 31 Temporada Lírica. Estos carteles se anunciarán más adelante.

La programación teatral incluye 'Copenhague', una adaptación de Tolcachir del texto de Michael Frayn que protagonizan Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez; mientras que el Ciclo de Teatro Infantil, que patrocina Unicaja Banco, combinará en sus 16 títulos grandes montajes en el Teatro Cervantes y obras de todos los géneros y para todas las edades en el Echegaray.