Teatro, danza y música estrenan la programación de 2020 en el Contenedor Cultural de la UMA

Tras las vacaciones de Navidad, el Contenedor Cultural retoma esta semana la actividad escénica en el espacio del Campus de Teatinos con una programación mensual protagonizada por las funciones de teatro, las performances de danza y mucha música de diferentes estilos y géneros, además de las habituales sesiones cinéfilas de los martes que se dedicarán a un ciclo con nombre propio.

Será este miércoles 8 de enero cuando comiencen de nuevo las actividades con 'Agárrate o nunca', una pieza teatral cómica de las Hermanas Vontrier, el dúo artístico formado por los creadores Nacho Mayorga y Gabriel Vargas, según ha explicado el Contenedor Cultural en una nota de prensa.

Con un marcado componente biográfico, la obra presenta a dos actores que buscan la fórmula para sacar adelante su próximo proyecto teatral y, durante este encierro creativo, exploran en sus imaginarios intentando dar con la clave para desbloquear su nuevo trabajo.

Dentro del apartado de artes escénicas, la semana siguiente (15 enero) el espacio universitario recibirá al colectivo Wom.empower Crew y su espectáculo de breakdance 'Fly Girls'. Se trata de un grupo de danza urbana formado únicamente por mujeres que, sirviéndose de la expresión corporal, exhiben una crítica social con el objetivo de romper los típicos estereotipos que del día a día.

Teatro y danza se alternan también en las semanas venideras: primero (22 enero), la compañía gallega Xerpo interpretará sobre el escenario su propuesta '#Interferenciavarada' y cerrará el calendario de los miércoles el día 30 la coreógrafa Rebeca Carrera que, además de representar sobre el escenario su performance 'In the middle of the night', ofrecerá una masterclass de danza previa para todos los interesados en esta disciplina.

Los jueves volverán a girar en torno a la música con actuaciones en directo y actividades relacionadas con este arte. Abren fuego el día 9 Miss Loopita & Rocío de Rolanda, con ritmos e influencias llegados de diferentes partes del mundo.

El 16 de enero habrá tributo a uno de los artistas más originales del panorama musical internacional con la presentación del libro 'Manu Chao Ilegal. Persiguiendo a Clandestino', un acto presentado por Amparo de Amparanoia que contará con la presencia de sus autores, Kike Babas y Kike Turrón, para analizar el particular estilo del cantante y su personal universo.

Después le llegará el turno a la música instrumental el día 23 con Vandalía Trío y sus delicadas melodías y cerrará los contenidos mensuales Lorena Álvarez, vocalista y compositora asturiana asentada en Granada que presentará los temas de su segundo disco.

Y completa los bloques temáticos de la programación el cine, que se reserva dos martes del mes para un ciclo que cumple su tercera edición. Se trata de 'El cine en la cabeza' que coordina y dirige el realizador malagueño Rafael Robles Rafatal.

En cada sesión se proyectará una película que habrá elegido previamente un artista local que acudirá asimismo como invitado a la sesión para analizar su bagaje cinematográfico. Dos mujeres protagonizarán las citas de enero: el primer pase será el martes 14 con el visionado de 'La vida es bella" y la participación de Lamari de Chambao. Y el día 21, 'Plácido', un clásico de Luis García Berlanga seleccionado por la actriz María Barranco.

Las entradas para las sesiones de los miércoles y jueves se pueden adquirir al precio de tres euros en la plataforma wegow o en la taquilla del Contenedor Cultural media hora antes de que comiencen los eventos, cuya hora de realización será las 20.30 horas. Los martes de cine arrancarán a las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, hasta el próximo 17 de enero, en el Espacio Cero, la sala expositiva del Contenedor Cultural se podrá visitar de manera gratuita la muestra 'El Padre, el Hijo y otros animales', una colección de obras que reúne por primera vez en la UMA una selección de las obras pictóricas del dibujante Ángel Idígoras junto a los trabajos de su hijo, el también creador Pablo Rodríguez Codes. La sala estará abierta al público de 11 a 14 horas en horario de mañana y por la tarde de 17 a 20.30 horas.