Teresa Rodríguez critica las "contradicciones" del Gobierno "de derechas" de Andalucía con el 'pin parental'

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este sábado las contradicciones con el 'pin parental' del Gobierno de derechas de Andalucía, "donde el PP y Bendodo son quienes le dan la píldora a Vox y Cs quien se encuentra en dificultad, porque su electorado se entiende que es más liberal y más moderado".

Así se ha referido Rodríguez a las palabras del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que defendió la libertad de los padres a la hora de opinar sobre la educación de sus hijos y quiso dejar claro que cualquier medida al respecto del 'pin' se haría con respeto a lo que marcan las normas.

También ha aludido Rodríguez al consejero de Educación, Javier Imbroda, quien señaló este viernes que tenía intención de reunirse con Vox para explicarles que la libertad ya se aplica en el sistema educativo andaluz y que pidió "sentido común" sobre la cuestión y respeto para los profesores.

"Lo que yo espero es que no hagamos el ridículo que ha hecho Murcia, donde se supone que lo iban a implantar y en el momento en que se han puesto a la tarea se han dado cuenta de que directamente es ilegal establecer mecanismos de censura a leyes educativas aprobadas no solo en el ámbito autonómico, sino en el estatal", ha indicado Rodríguez a los periodistas en Mollina (Málaga), momentos antes de participar en la Conferencia Horizonte 2023 de Podemos Andalucía.

Rodríguez ha recordado que existen convenciones internacionales de derechos de la infancia "donde se establece la educación en valores como un derecho de los hijos, y los derechos de los hijos y de los niños están por encima incluso de la voluntad de los padres, es decir, los padres y las madres no podemos elegir si nuestros hijos van a aprender o no a escribir, no podemos plantear en la escuela que no aprendan a escribir".

"Pues de la misma manera no podemos plantear en la escuela que no queremos que nuestros hijos aprendan derechos humanos, respeto a la diferencia o igualdad de género, porque entre otras cosas si hacemos eso estamos poniendo en cuestión la felicidad de nuestros hijos a medio plazo en una sociedad que es plural y que necesita de la igualdad y de los valores de los derechos humanos, que son valores creo que universales, que compartimos todas las madres que queremos a nuestros hijos y que queremos que se desarrollen en plenitud", ha remarcado.

Por estos motivos, ha incidido en que "no, no está la libertad de los padres por encima de los derechos de sus hijos a tener acceso a una educación de calidad, tanto para aprender a escribir, como a aprender valores".