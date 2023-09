Teresa Rodríguez pide a los andaluces "aprender a darnos a valer", como catalanes y vascos, porque PP "no lo va a hacer"

ALAMEDA (MÁLAGA), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado que "en Andalucía tenemos metido hasta el tuétano el síndrome del colonizado, que es estar acostumbrado sistemáticamente a que otros nos gobiernen y nosotros a lamentarnos"; por lo que ha reivindicado la "necesidad de darnos a valer".

Para ello ha pedido "aprender" de otras comunidades como Cataluña o el País Vasco: "Hoy los catalanes y los vascos tienen otra vez la sartén por el mango; lo hacen legítimamente, y lo que hay a lo mejor es que aprender a darnos a valer por nosotros mismos".

Sin embargo, ha afeado que eso "no lo va a hacer el Partido Popular, por más que se eche Andalucía a la boca" porque "ellos son andalucistas ahora solo y exclusivamente porque no gobiernan en Madrid, cogen la bandera de Andalucía para tirársela al gobierno que está en el centro porque no es de su partido", ha criticado Rodríguez, asegurando que "si Feijó fuera presidente del gobierno ahora mismo estarían calladitos sin defender los intereses de Andalucía".

Así se ha pronunciado la líder de Adelante Andalucía durante la inauguración este sábado de la sede local del partido en el municipio malagueño de Alameda, donde se celebra una jornada de convivencia con la militancia provincial.

Antes de cortar la cinta inaugural, ha llamado a "la fuerza del 4 de diciembre y del 28 de febrero y darnos a valer como lo hicimos en aquella época" para reivindicar la autonomía de Andalucía y que la región tenga capacidad de garantizar un futuro a las generaciones venideras "que hoy se tienen que seguir yendo de sus casas y de sus pueblos para buscarse la vida fuera".

Y es que, como ha criticado, desde el Gobierno andaluz liderado por el PP "lo que quieren es una Andalucía vendida a los fondos buitre, a los fondos de inversión, a quienes secan nuestra tierra y ponen en riesgo el futuro del campo, a quienes compran viviendas y echan a las familias jóvenes de los centros de la ciudad y de los pueblos costeros". Y esto "hay que cambiarlo".

Ante ello, Teresa Rodríguez ha señalado que "tenemos que ser nosotras mismas quienes decidamos sobre nuestra tierra, y lo vamos a hacer porque es simple y llanamente necesario. Y por eso vamos a seguir peleando y construyendo desde Alameda, desde el corazón de Andalucía, y desde todos los pueblos de interior y de costa de Andalucía".

Por su parte, el responsable de Organización local de Adelante Andalucía en Alameda, José Gabriel Narbona, ha declarado que "Alameda siempre ha sido un pueblo andalucista. Y aspiramos a construir y hacer crecer una organización comprometida y con personas honestas como Teresa Rodríguez, que cumplió su promesa de abandonar sus cargos políticos tras dos legislaturas."

José Gabriel espera que "esta sede recién inaugurada sea un puntal para el crecimiento del andalucismo en cada pueblo de la comarca y la provincia". Y ha animado a todas las personas de la comarca a interesarse y visitar la nueva sede para conocer de primera mano a las personas y las ideas que defienden.