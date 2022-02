La Térmica muestra la historia del punk rock con imágenes inéditas del fotógrafo estadounidense Michael Grecco

Por primera vez en España pueden verse fotos de Billy Idol, The Clash o Elvis Costello, entre otros

MÁLAGA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, acoge la exposición inédita 'Days of punk' del fotógrafo norteamericano Michael Grecco. La muestra, que llega a la capital de la Costa del Sol tras su estreno en Photo London y antes de recorrer otros países, repasa la historia de la cultura punk rock estadounidense con un total de 107 fotografías nunca vistas de bandas icónicas de la talla de Billy Idol, The Clash, Elvis Costelo o The Ramones, entre otros.

La inauguración de la muestra tiene lugar este viernes 4 de febrero a partir de las 20.00 horas, coincidiendo con la celebración del RED Friday. La exposición, de entrada libre, podrá visitarse en la sala 017 hasta el próximo 26 de junio de 2022 de martes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. El acceso es libre hasta completar aforo con el uso obligatorio de la mascarilla y distancia de dos metros entre personas.

Además, el comisario de la exposición, Mario Martín Pareja, mantendrá un encuentro a las 19.00 horas con Grecco para hablar sobre la muestra. Este encuentro se podrá seguir en directo a través de streaming desde la página web y canal de Youtube de La Térmica.

'Days of Punk' saca a la luz más de un centenar de instantáneas que han permanecido ocultas durante décadas y que Grecco capturó mientras documentaba la escena de los clubes nocturnos y conciertos en Boston y Nueva York durante el inicio del punk rock, desde 1978, abarcando también los períodos del After-Punk y New Wave hasta 1991.

En ellas destacan las míticas bandas de dicho periodo: Johnny Rotten, The Buzzcocks, Talking Heads, Human Sexual Response, Joan Jett, The Clash, Elvis Costello o los Ramones, entre otros. El movimiento punk surge en Londres y Nueva York entre 1976 y 1978 tras una explosión de malestar y descontento de la sociedad ante una situación precaria y sin futuro. Este hecho dio paso a una generación que rompió los moldes preconcebidos de una sociedad conservadora.

La exposición es, según el comisario de la muestra, "una oda al mundo nocturno vinculada a la explosión juvenil y a esos años vibrantes en los que se vive de noche y de día porque hay energía, y esa energía y vitalidad están reflejadas en esta exposición porque Michael Grecco tuvo la suerte de vivir esa explosión de un nuevo género musical y de una nueva actitud dentro de la historia de la música rock del siglo XX que fue el punk rock".

Como fotógrafo de Associated Press y autodenominado 'club kid' de la época, Grecco tuvo la oportunidad única de integrarse en esta escena revolucionaria como cronista y como participante en primera persona. Capturó para la posteridad el desenfreno de este período vibrante en la historia de la cultura estadounidense con toda su brutal energía y escandalosas excentricidades.

La exposición recoge fotografías realizadas desde el escenario, desde la realidad del 'backstage', incluso retratos de las bandas que comenzaron a surgir. Las imágenes que se muestran en esta exposición han sido seleccionadas del nuevo libro 'Punk, Post Punk, New Wave: Onstage, Backstage, In Your Face, 1978-1991' (ABRAMS Books).

Además, la exposición recopila un montaje audiovisual y una banda sonora editada para la ocasión. El vídeo ha sido creado en colaboración con Jeremy Troy, y contiene material que el propio Grecco grabó en aquellos días del punk. Los paisajes sonoros han sido compuestos en exclusiva para esta muestra en colaboración con Roger Miller y Peter Prescott de la banda de culto Mission of Burma.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA TÉRMICA

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha presentado este viernes en rueda de prensa esta muestra que estrena la nueva temporada expositiva de La Térmica hasta mediados de junio. En la presentación se ha contado con la presencia del fotógrafo Michael Grecco; del comisario de la muestra, Mario Martín Pareja; del productor del laboratorio Lachrome, Andrés Fernández; y del director de La Térmica, Salomón Castiel.

"Nuestro centro de cultura contemporánea ya nos tiene acostumbrados a propuestas culturales de primer nivel y proyección internacional", ha destacado Salado, quien ha añadido: "Las salas de este centro han abierto sus puertas a todas las disciplinas artísticas, pero la fotografía y las exposiciones fotográficas han estado entre las claras favoritas del público y han atraído a miles de visitantes".

La exposición de Grecco, ha añadido Salado, "no va a dejar indiferente a nadie" y que "va a ser otro de los grandes éxitos de La Térmica". En este sentido, Salomón Castiel ha subrayado que "estos proyectos tienen un objetivo muy claro: el salto internacional del centro de cultura contemporánea", que dentro de poco cumplirá diez años. La exposición, ha recordado, tras su paso por La Térmica, iniciará una gira internacional con base en el centro.

GRECCO Y SU TRAYECTORIA

Michael Grecco (EE.UU., 1958) es un premiado director de cine de renombre internacional y fotógrafo de prensa y publicidad con base en Los Ángeles. Su concepto de la imagen y la espectacular iluminación en sus trabajos constituyen los principales rasgos de su fotografía, logrando imágenes novedosas, evocadoras, sofisticadas y cómicas.

También es valorado por su habilidad innata para conectar con cada uno de los sujetos que posa delante de su objetivo. Sus cautivadores retratos íntimos de famosos, boxeadores, raperos, científicos o líderes empresariales consiguen captar toda la atención e imaginación.

Ha trabajado para marcas muy conocidas como Apple, NBC/Universal, HBO, ABC, Kodak, IBM, Yahoo! o Pfizer. Sus fotografías han sido publicadas en revistas como People, Time Magazine, Vanity Fair, The Boston Globe, The Guardian, Esquire o Rolling Stone, entre otras. Tanto su documental 'Naked Ambition' como el libro homónimo han ganado elogios de la crítica.

Es autor del bestseller y guía 'Lighting and the Dramatic Portrait: The Art of Celebrity and Editorial Photography'. Nacido en la ciudad de Nueva York, asistió a la Universidad en Boston, donde comenzó su carrera profesional con Associated Press y cubriendo la escena musical para la legendaria emisora de radio FM WBCN.