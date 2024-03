The Corrs y Rels B actuarán en el Starlite de Marbella (Málaga), que suma una segunda fecha de Pablo López

MARBELLA (MÁLAGA), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Rels B y la banda irlandesa The Corrs son los nuevos artistas en incorporarse al cartel del festival Starlite Occident 2024 de Marbella (Málaga), actuando el 22 de agosto y el 10 de julio, respectivamente. Además, el artista malagueño Pablo López regresará por partida doble al evento, tras sumar a su concierto fijado el 20 de julio una nueva cita un día después.

Así, Rels B llegará por primera vez al Starlite Occident, mientras que la banda The Corrs volverá al festival tras su primera visita en 2016. Según han informado los organizadores este miércoles en un comunicado, las entradas de estos conciertos estarán disponibles a la venta este jueves en www.starliteoccident.com.

Desde el festival se han referido a Rels B como una de las voces "más personales y versátiles", y le han valorado como "el referente global de la música urbana". Este cantante, también productor y compositor, surge de la escena 'underground' del rap en Mallorca, y cuenta entre sus temas a 'Cómo dormiste?', 'Un Verano en Mallorca', 'Qué le pasa conmigo?', 'A mí', 'Lo que hay x aquí', 'Sonríe <3' o su último éxito 'Por Dentro'.

Por su parte, el grupo The Corrs está formado por los hermanos Andrea (voz principal, piano), Sharon (violín, piano, voz), Caroline (batería, piano, voz) y Jim (guitarra, piano, voz) y es, según los organizadores, "la banda más importante de Irlanda". Ellos son "la primera familia musical" de este país, y "han conquistado el mundo con una fusión perfecta de pop rock elegante, armonías exuberantes y ribetes de folk celta". En 1995, con su álbum de debut, 'Forgiven Not Forgotten', "arrasaron" en las listas de ventas con más de 40 millones de discos vendidos y a lo largo de su carrera han recibido discos de platino, premios BRIT, nominaciones al Grammy y al Ivor Novello.

Además, el artista Pablo López retorna al Starlite Occident con un espectáculo íntimo en el que hará un repaso a su amplia discografía ('Once historias y un piano', 'El mundo y los amantes inocentes', 'Camino, fuego y libertad', 'Unikornio', 'Once millones de versos después de ti'), y mostrará "en primicia" las pinceladas de su nuevo trabajo.

Recién finalizada su gira 2023 de gran formato por España y Latinoamérica, el malagueño regresará junto a su banda al Auditorio de Starlite Occident para celebrar con el público y sus fans el décimo aniversario de su carrera musical.

MYKE TOWER, AITANA Y LUIS MIGUEL, ENTRE LOS ARTISTAS DEL CARTEL

El festival ha informado de que el cartel de este año ya cuenta con las confirmaciones de artistas como Jamie Cullum (14 de junio), Sheryl Crow (21 de junio), Aitana (22 de junio, 29 de julio, 30 de julio), Vanesa Martín (29 de junio), Myke Towers (3 de julio), Emilia (4 de julio), Camilo (6 y 8 de julio), Keane (9 de julio), Julian Marley & The Uprising (11 de julio), Christian Nodal (13 de julio), Take That (14 y 15 de julio), Carlos Vives (16 de julio), Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (19 de julio), Pablo López (20 y 21 de julio), Simple Minds (22 de julio), Tom Jones (23 de julio), Diana Krall (24 de julio) y Luis Miguel (31 de julio, 2 y 3 de agosto).

También estarán presentes en el festival Los Secretos (1 de agosto), Antonio José (6 de agosto), Hauser (7 de agosto), Miguel Poveda (8 de agosto), UB40 ft. Ali Campbell (9 de agosto), Plácido Domingo (13 de agosto), La Oreja de Van Gogh (14 de agosto), Paula Mattheus & Marlon (15 de agosto), Abraham Mateo & Nil Moliner (16 de agosto), Sara Baras (17 de agosto), Siempre Así (19 de agosto), Vanesa Martín (20 de agosto), Ana Mena (23 de agosto) y Hombres G (31 de agosto).