De la Torre aboga por continuar con el proyecto del auditorio "que tiene su historia y recorrido"

Publicado 28/08/2018 16:56:35 CET

MÁLAGA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que "lo inteligente" es no plantear ahora un nuevo proyecto del auditorio, proyectado en la zona portuaria de San Andrés, que sería "perder años" y sí "defender y conseguir que el proyecto que tiene su historia y recorrido sea el que se haga y en el sitio que se dijo".

Así, el alcalde ha defendido que el actual proyecto ha sido objeto de concurso y está conservado y ha añadido que las administraciones "tenemos que ser ambiciosas y realistas", por lo que "nosotros no demos bajar en nuestra ambición", aunque se ha mostrado abierto a que se pueda buscar apoyo privado para llevarlo a cabo.

Por otro lado, ha reiterado que el proyecto puede empezar cuando la economía vaya a mejor y durará unos cuatro o cinco años como mínimo, por lo que ha insistido en que es "perfectamente asumible" por las administraciones.

De la Torre, en declaraciones a los periodistas, ha recordado que ya ha escrito al ministro, José Guirao, explicando las gestiones que ha realizado en los últimos años, insistiendo en la necesidad de que Málaga "tenga el auditorio que se merece".

"No olvidemos que desde que se hizo el Cervantes no ha habido ningún cambio en ninguna instalación adicional", ha explicado, lamentando que "se han perdido oportunidades".

Ha recordado, por otro lado, las diferentes fases del proyecto y se ha referido al consorcio, que "hemos pateado por que siguiera, pero que al final, tanto Junta como Ministerio estuvieron de acuerdo en que no", pese a que "nosotros batallamos desde el Consistorio para que sí".

No obstante, De la Torre ha abogado de nuevo por elaborar convenios, siendo el primero con el Ministerio, después con la Junta y luego con la Diputación, que serían bilaterales.

En cuanto al porcentaje, aunque sería negociable, sería que el Ministerio aportaría el 40 por ciento, la Junta el 25 por ciento, el Ayuntamiento el 25 por ciento y la Diputación el diez por ciento.

"No hemos dejado de hacer impulso estos años", ha reiterado el alcalde de Málaga, añadiendo que el ministro tiene "un borrador de convenio" del anterior equipo para "sobre él hacer las correcciones que se quiera". También ha reiterado que no quiere decir con esto que se comience mañana pero "sí que no se parta de cero", ya que "tenemos suelo y proyecto".

Es más, De la Torre ha reiterado que "tenemos un proyecto y no debemos perder ni un sólo día y sobre él podemos trabajar para conseguir el auditorio que Málaga, el área metropolitana, la provincia y parte de Andalucía, necesita".

CURSO POLÍTICO

Por otro lado, en relación con este nuevo curso político, De la Torre ha recordado que hay hojas de ruta "para todos los temas" citando, entre otros, para el Guadalmedina, el Astoria y Victoria, la tramitación del Benítez, la inundabilidad, y la vía perimetral del área metropolitana, entre otros.

Sobre el Guadalmedina, se ha referido al "gran espacio" entre el puente de la Aurora y Armiñán para crear un espacio ajardinado "y el río debajo". "No nos engañemos, esto no es un río, es un torrente mediterráneo seco la mayor parte del año, que cuando lleva agua mejor no verla de lo sucio que la lleva".

"La historia del Guadalmedina está llena de retrasos donde algunas administraciones han jugado a la no colaboración, es decir, a frenarlo", ha lamentado y ha esperado que "cuando antes" se apruebe inicialmente el plan especial.