De la Torre asegura que "no hay ni imputación formal ni corrupción" en el caso de supuestas injerencias en Urbanismo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este sábado que "no hay ni imputación formal ni corrupción", después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga citase este viernes a declarar como investigados a los ediles 'populares' del Ayuntamiento de la capital Francisco Pomares y Teresa Porras y al gerente de Urbanismo, José Cardador, por supuestas "ingerencias políticas" en expedientes de infracciones sobre la promoción Villas del Arenal.

La citación ha provocado el aviso del portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, para que el alcalde destituya a los ediles y al gerente de Urbanismo antes de las 12.00 horas del próximo lunes o dará por roto el acuerdo de investidura "porque ya han pasado a ser investigados".

Ante esta petición, De la Torre ha asegurado a los periodistas que no quiere "romper ningún acuerdo de investidura", pues no ha firmado ningún documento que "diga nada sobre este tema".

"Lo que se ha dicho de Cs de que yo firmé un documento donde aplicado ahora obligaría a esa destitución muéstrese, porque nada he firmado yo que hable ni si quiera de investigación, de nada. Es un tema que no está en los documentos que he firmado", ha resaltado.

Asimismo, ha lamentado que desde Cs "se han permitido decir que yo no cumplo lo que firmo, pues que lo muestren". "Yo les daré el lunes los documentos que tenemos nuestros, que es el mismo que ellos firmaron, y el documento regional, que es muy claro en esta materia también, y que habla del gobierno regional y de los gobiernos locales", ha añadido.

Sobre ese documento regional ha afirmado sentirse "aludido" porque en ese escrito "cualquier especialista en los temas penales, en los temas de derecho, sabe perfectamente distinguir qué es una investigación y qué es una imputación formal y dónde estamos ahora en este tema".

Asimismo, ha resaltado que por su parte siempre ha tenido un comportamiento con Cs "leal y de colaboración", ya que ha reconocido "el papel que ellos han dado durante estos años de estabilidad a la hora de aprobar presupuestos".

Por estos motivos, aunque ha admitido que "a veces ha habido algún tema que podríamos decir opinable, discutible a lo mejor", ha destacado que ahora tiene "la impresión de que se están pasando, por decirlo de alguna forma".

El alcalde ha incidido en que "no hay imputación formal", ya que "una cosa es la investigación que se hace, el periodo de instrucción que no tiene nada luego que ver con la imputación formal".

"Si el juez instructor viera que hay materia puede pasar a la imputación formal, pero puede pasar que el juez diga que no hay materia, por tanto no se puede uno atribuir las funciones de los jueces", ha añadido al respecto.

Por otro lado, ha señalado que Pomares y Porras irán en lista para las próximas elecciones municipales "igual que otros compañeros del equipo de gobierno", pues le parece "natural porque no hay ninguna situación de que se deduzca de este tema para decir una cosa distinta".

"Yo abro el abanico y llegará el momento de hablar de listas y de estas personas porque se ha puesto de actualidad preguntar por ello y los grupos en el pleno anterior estuvieron haciendo una cuestión política de este tema", ha explicado sobre la cuestión.

Precisamente, ha criticado a PSOE, IU, Cs y el resto de grupos políticos que han pedido la dimisión de los investigados que "saben que "no es imputación, que es investigación", y que "hay otros casos similares con mucho más avance procesal donde ninguno de los grupos se han sentido aludidos y continúan, como debe ser, en su trabajo, hasta que haya o no ese procedimiento judicial".

En este sentido ha señalado que "hay una acción vengativa de crear una dinámica, provocar una investigación, y una serie de informaciones que no responden a la verdad para crear un contexto de denuncias posibles".

"Confiamos en la Justicia como es natural y hay una cosa muy clara que es la presunción de inocencia, que está garantizada en nuestra constitución, por tanto pedir algo inconstitucional me sorprende de quienes han jurado la constitución", ha subrayado.