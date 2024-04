De la Torre condena actos vandálicos de muestra de calle Larios de Málaga y aboga por otros espacios para exposiciones

MÁLAGA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha condenado este lunes los actos vandálicos sucedidos en las últimas dos semanas que han destrozado la totalidad de la exposición de fotografías que la Fundación Hogar Abierto había instalado en la calle Larios de la capital malagueña para dar a conocer las labores de acogimiento familiar que realiza el colectivo.

De la Torre, tras ser cuestionado sobre los hechos, ha explicado que "las cámaras nuestras que están ahí, todas las imágenes que pueda haber en relación a estos hechos vandálicos, están tomadas y a disposición de lo que nos pida la Policía Nacional".

El regidor ha detallado que se trata de exposiciones a iniciativa, en este caso, de Hogar Abierto, aunque ha habido de otros colectivos, y ha abogado por "procurar, no por estos hechos, que calle Larios no esté tan ocupada" con todas estas exposiciones.

"Tenemos que procurar que en la ciudad haya más espacios, calle Alcazabilla, entre otros, capaces de acoger este tipo de exposiciones también, para que la calle Larios, que es muy concurrida, no encuentre obstáculos en su desarrollo", ha dicho. "No por los actos vandálicos, sino, simplemente, porque queremos que la calle Larios no esté continuamente ocupada; es repartir el efecto de ocupación en más sitios de la ciudad", ha insistido.

No obstante, ha dejado claro que no justifica los actos vandálicos ocurridos, "tienen mi condena más absoluta y total", ha subrayado; al tiempo que ha mostrado total colaboración, como, entre otros, para facilitar las imágenes de las cámaras.