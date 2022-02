De la Torre dice que se abordará gradualidad de plusvalía pero con compensación de Gobierno "sería más fácil"

MÁLAGA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este martes, después de que el último pleno del Consistorio se aprobara la bonificación progresiva de la plusvalía por herencia cuando el bien es la vivienda habitual, que se abordará; aunque "si hubiera noticias de que la FEMP actúa con eficacia, el Gobierno atiende esta petición de compensación, todo sería más fácil, es evidente".

Además, el alcalde ha señalado que se tratará de que se incluya esa variación en la nueva ordenanza. "Tenemos que tratar de ir rápido en la negociación con los grupos para ver si podemos llegar en fecha de primavera para poder plantearlo a tiempo", ha explicado De la Torre, al tiempo que ha insistido en que "si tuviéramos compensación estaríamos en condiciones mejores para hacerla". "Lo vamos a intentar nosotros pase lo que pase", ha subrayado.

De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas ha explicado que se tiene que ver cómo "ir haciendo esa gradualidad, como podemos, digamos, --hacer-- ese sacrificio presupuestario" y ha aludido, en ese sentido, a "la merma presupuestaria" y "cómo podemos incrementar en unos términos que sean inclusivos desde el punto de vista presupuestario, compatible con el presupuesto" ya que, ha recordado, "este año vamos a notar, y ya lo hemos tenido en cuenta en el presupuesto, una bajada, una merma, de ingresos de plusvalía de un 36 por ciento".

En concreto, ha recordado que "hemos puesto 15 millones pero los datos que ya tenemos del análisis que está haciendo Gestrisam de la realidad es que pueden ser 18 o 19 millones de euros" y ha agregado que es una "cifra importante con vocación de permanencia".

En este punto, ha aludido a lo que se hizo con el Impuesto de Actividades Económicas de 2002. "Eso es una actuación respetuosa desde el Gobierno central hacia los municipios", ha afirmado, y ha reiterado que "aspiramos a que en este caso se haga, a que la FEMP traslade desde el ámbito municipal esa petición al Gobierno".

"Si queremos desde el mapa español que los ayuntamientos seamos muy operativos, muy activos en el Plan de Recuperación y Resilencia y en la participación de los fondos europeos necesitamos poner recursos", ha advertido De la Torre, que ha dicho, además, que los fondos europeos, "que yo sepa, casi nunca, son al cien por cien, es muy raro que haya una acción al cien por cien de fondos europeos y hay que poner un porcentaje que tiene que salir de algún lugar" y "el Ayuntamiento de Málaga y todos los ayuntamientos tenemos menos recursos".

Por lo tanto, ha resumido, "no es lo mismo trabajar en la línea de esa aprobación que hicimos en el pleno sabiendo que haya compensación a que no tengamos compensación", ha señalado. Por ello, ha incidido, "hay que hacer en ese contexto el análisis" y ha abogado por el consenso. No obstante, ha asegurado que se abordará "sin esperar la compensación pero es evidente que seríamos más rápidos y más ambiciosos si hubiera compensación que si no lo hay", ha concluido.