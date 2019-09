De la Torre dice que habría que ver qué competencias tiene Málaga en salud, que no son las mismas que Sevilla

Publicado 02/09/2019 15:28:50 CET

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ante las afirmaciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que "revisará y recuperará" las competencias municipales en Salud Pública tras la alerta por listeriosis, ha dicho que no tiene "ningún inconveniente en que fuera así, si se diera el caso", aunque ha considerado que habría que "profundizar en qué competencias" tiene el Ayuntamiento de la ciudad, que son distintas a las del de Sevilla.

De la Torre ha señalado ante las preguntas de los periodistas que en el caso del Ayuntamiento de Málaga "no se llegó a firmar un documento equivalente" al que hizo la capital andaluza.

"Como es lógico escucharemos a la Junta de Andalucía en cualquier planteamiento que hace y veremos si eso tiene lógica y fundamento", ha asegurado, aunque ha defendido que su teoría "es justamente la contraria en términos generales".

En este sentido, ha precisado que esto consiste en que "lo que pueda hacer un ayuntamiento hágalo el ayuntamiento y no la región; lo que pueda hacer la comunidad autónoma hágalo la comunidad autónoma y no el Estado".

"Esa teoría, ese principio que está acuñado con fuerza en la Carta Europea de Autonomía Local, tendría excepciones cuando no es adecuado, cuando no está preparado, cuando no es lógico que un ayuntamiento cumpla esas tareas", ha continuado.

Por estos motivos, ha avanzado que "si se diera el caso en esta cuestión" no tendría "ningún inconveniente en que fuera así", aunque lo que tiene entendido "por el área correspondiente" es que esa no es la posición del Ayuntamiento de Málaga.

"No aceptamos lo que nos había planteado el Gobierno autonómico anterior en esta materia y se firmó que Sevilla había aceptado recibir esas competencias", ha recordado al respecto.

METRO A LA MALAGUETA

Por otro lado, ha afirmado sobre la llegada del metro a La Malagueta que "es un tema que está abierto de estudio", a lo que ha añadido que lo que quiere el Ayuntamiento es que "terminen cuanto antes las obras para tomar un nuevo impulso". "Están durando demasiado o han durado demasiado", ha añadido.

Asimismo, ha recordado otros escenarios planteados, como "el convenio del año 2003 hacia la Malagueta, que era lo que inicialmente se firmó; el que surge del protocolo 2013 que era hacia el Civil, o el del PTA, que ya desde el año 2003 estaba contemplado siempre y cuando la demanda lo justificara", aspecto este último sobre el que "hay que seguir profundizando" con el metrobús, ha indicado.