De la Torre dice que hay que proteger lo que existe de la Catedral y la segunda torre abordarla "en su momento"

Publicado 01/10/2018 13:14:06 CET

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este lunes que "lo que existe" de la Catedral hay que "protegerlo y conservarlo", insistiendo en que de no hacerse la cubierta a dos aguas, "parece que no se conserva ni protege" el templo. Frente a ello, ha asegurado que la segunda torre "no hay existido y no puedes conservar lo que no ha existido", abogando por abordar ese proyecto "en su momento" y "cuando toque".

De la Torre, tras ser cuestionado por el informe de Urbanismo sobre la Catedral, ha afirmado que "es evidente" que el templo "aparentemente está incabado", aunque también "lleva mucho tiempo así", ha dicho, incidiendo en que la cubierta "funciona mal" ya que el agua pasa por ella, erosiona el interior de las bóvedas y "eso por razones técnicas necesita una terminación".

Eso sí, aunque ha reconocido que no se ha podido leer el informe de Urbanismo, ha incidido en que también "es evidente" que el Obispado se preocupa por la Catedral: "A mi me consta el interés del Obispado en tener un plan director que está elaborado para la Catedral y que está pendiente de la aprobación por la Junta".

En este sentido, ha explicado que el citado plan "contempla, porque no puede ser de otra manera, el que tenga una cubierta que defienda esa bóveda actual que cada vez que llueve está siendo erosionada y deteriorada y así llevamos unos cuantos siglos".

De la Torre ha defendido que "no puede seguir así" recordando, además, que por dentro de la Catedral se puede observar la red metálica para que no pueda caer a los fieles y visitantes de la Catedral las piezas".

"Es obvio que eso debe terminarse", ha defendido el regidor, añadiendo que no cree que el informe de Urbanismo "sea tan rotundo de decir que lo que está, está bien porque no está bien". Es más, ha recordado que la Diócesis ya quiso hacer esa doble cubierta o cubierta a dos aguas hace unos cuantos años.

Ha agregado que debe ser compatible, "y supongo que lo es", el informe de Urbanismo con que hay un plan director que plantea la Diócesis que debe ser "visto, examinado y aprobado" en todo lo que sea razonable por parte de la Junta.

SEGUNDA TORRE

En relación con la segunda torre, ha dicho que "es otra cuestión" y que será "en su momento". "La catedral debe de producir con sus visitas, a la parte de arriba, entre otros, los ingresos para poder abordarlo cuando toque", ha apostillado.

Ha agregado, además, que como la segunda torre no ha existido nunca "no puedes conservar lo que no ha existido, pero lo que existe hay que protegerlo y conservarlo y si no se hace la cubierta a dos aguas parece que no se conserva ni se protege".

"No se puede conservar lo que no existe pero sí se debe conservar lo que existe", ha afirmado De la Torre, incidiendo en que existe "una catedral inacabada, que tenía previsto un proyecto de cubierta a dos aguas y que permitiría conservar lo que existe".

OBRAS ALAMEDA PRINCIPAL

Por otro lado, cuestionado sobre la peatonalización de la Alameda Principal en lateral norte, entre Puerta del Mar y calle Larios, ha recordado que está pendiente de la Junta de Andalucía responda a si puede, efectivamente, abordarlo en los términos que estaba planteado por el proyecto unitario elaborado, insistiendo en que tiene que dar "una respuesta pronta" y que sea "lo mejor posible de colaboración proactiva".

Al respecto, ha señalado que si finalmente la respuesta de la Junta es negativa hay que ver de qué manera el Ayuntamiento puede atenderlo pero "lo necesitamos saber cuanto antes" para "tener capacidad de reacción".

A juicio del alcalde, "hay una capacidad de reacción" por parte del Consistorio "justa" por lo que ha pedido celeridad a la Junta en cuanto a su pronunciamiento.